První poločas domácího zápasu s Jihlavou proseděl mezi náhradníky. Dění na trávníku sledoval Martin Vincour pouze ze střídačky. Po přestávce už šel ale společně s Pekem a Tomaštíkem na hřiště. A právě zmiňované trio nedělní duel 7. kola MSFL v 82. minutě po vydařené akci definitivně rozseklo.

Martin Vincour hraje třetí ligu za Slovácko B. | Foto: Deník / Libor Kopl

„Byl jsme rád, že mi to Mira Tomaštík hodil mezi obránce. Už jsem byl ve vápně a zkusil to kolem nich. Věděl jsem, že když to nevyjde, třeba z toho bude penalta. Dal jsem to po sobe a Honza Pek to hezky uklidil do prázdné,“ radoval se strůjce jediné gólové akce zápasu na kunovické Bělince.