Po přesunu na pozici číslo tak vzal veškerou zodpovědnost na sebe a dvěma přesnými ranami nasměroval třetiligistu k výhře 3:1 i k postupu do prvního kola MOL Cupu.

„Hledali jsme střelce. Trenér Onda mě dal v rozestavení na desítku, vytáhl jsem se nahoru. Byly tam dvě šance, musel jsem to proměnit. Jsem rád, že jsem se chytil,“ usmíval se hrdina pátečního střetnutí.

Fotbalisté Uherského Brodu to nakonec zvládli, ale dlouho se na půdě soupeře z nižší soutěže soužili. Vysvobození přinesl až odchovanec zlínského Fastavu.

„Teklo nám do bot. Už to bylo posledních dvacet minut. Rozhodně jsem nechěl běhat dalších třicet minut v prodloužení,“ přiznal.

Broďané se po přestávce zatáhli, v obranné ulitě zůstali i po inkasovaném gólu na 1:1 krátce po přestávce. „Záměr to nebyl. Spíš si myslím, že nám po soustředění a všech trénincích trošku došly síly,“ míní.

Také Malenovský přiznává, že letní příprava neprobíhá úplně standardně. „Pár zápasů nám odpadlo, někteří kluci byli nemocní, takže jsme soustředění absolvovali ve čtrnácti hráčích,“ přiznal.

Přitom vstup do utkání hostům vyšel. Z úvodního náporu vytěžili vedoucí branku Lorence. Jinak před brankou Slovanu ale byli neškodní.

„Kdybychom dali dva, tři góly, tak je rozhodnuto a zbytek zápasu jsme mohli v klidu dohrát. Bohužel jsme ve druhé půli inkasovali a Bzenec sami dostali na koně. Domácí si začali věřit, pro nás to bylo těžší,“ uznal.

Broďané nakonec všechny ošemetné situace před vlastní branku přečkali, na konci střetnutí dvakrát udeřili a bylo hotovo. Teď mají týden na to, aby vyladili na start MSFL.

Už příští pátek čeká Ondův tým derby se Slováckem B. „To už bude o něčem jiném,“ tuší Malenovský.

„Nastoupíme proti mladým, běhavým a technickým klukům. Bude to více fotbal. Musíme se na to dobře připravit. Nějaké rozestavení jsme si ale vyzkoušeli už na soustředění,“ uvedl.

Mužstvo se bude muset obejít bez dlouholeté opory Richarda Davida, který se stal asistentem trenéra. V Brodě skončili i Janša a Kopilec, naopak ze Strání se výměnou za obránce Sedláčka vrátil útočník Michalec, posilami jsou středopolař Venený a stoper Pavlíček.

„Tým je podobný, osa zůstala. Mohlo by to klapat,“ věří poctivý středopolař.

Na start třetí ligy těší. Mistrovské zápasy mu stejně jako zbytku týmu chyběly. „Je to snad po roce, co budeme hrát o body. Trvá to už dlouho. Přípravné utkání nejsou to samé co soutěžní zápasy,“ připomíná.