Zvládli to i bez cizí pomoci. Fotbalisté Uherského Brodu v předposledním zápase 32. kola MSFL porazili poslední Vítkovice 2:0 a po zaváhání rovněž namočených rivalů z Vrchoviny, Velkého Meziříčí a Frýdlantu nad Ostravicí v předstihu slaví záchranu ve třetí lize.

Fotbalisté Uherského Brodu (červené dresy) slaví záchranu ve třetí lize. | Foto: Deník/Libor Kopl

Slováckému celku tolik potřebné tři body vstřelili ve druhém poločase Jan Michalec s Markem Mančíkem.

Na Orelském stadionu po závěrečném hvizdu sudího Silného zavládla velká radost, šéfovi klubu Josefu Hamšíkovi i trenéru Lukáši Pazderovi spadl obrovský balvan ze srdce.

„Úleva je velká,“ přiznal kouč ČSK. „Velký dík patří všem hráčům i lidem z realizačního týmu a celého klubu. Každý z nich má na záchraně svůj podíl. Nikomu to nebylo jedno, všichni si přáli záchranu a já jsem moc rád, že se nám to hlavně kvůli lidem, kteří nám po celou dobu věřili a fandili, podařilo,“ pokračuje.

„Po celé jaro to s námi prožívali. Byl to nápor na jejich nervovou soustavu. Některé zápasy nebyly dobré, přišly krušné chvíle, těžké momenty, ale kluci se semkli a zvládli to,“ oddechl si nejen Pazdera.

Jeho tým je před závěrečným zápasem v Rosicích čtrnáctý. Před patnáctou Vrchovinou i šestnáctým Frýdlantem má tři body navrch, k tomu lepší bilanci ze vzájemných zápasů, takže ani případná shoda bodů už nemůže slovácký celek poslat do divize. Předposlední Velké Meziříčí ztrácí na Uherský Brod čtyři body, jistým sestupujícím jsou Vítkovice.

„Jsem rád, že před posledním zápasem máme klid a jistotu. Nemůžeme být horší než čtrnáctí,“ těší kouče.

Zatímco hráči slavili záchranu společně, trenér spěchal po sobotním zápase za přítelkyní. „Otevřeme si láhev víno a rozebereme to,“ plánoval.

Duel s Vítkovicemi ale nebyl pro domácí borce vůbec jednoduchý. „Ne všichni kluci podobně těžké zápasy v minulosti hráli. Bylo to pro ně složité. Uvědomovali si vážnost situace, dolehla na ně tíha okamžiku. Věděli, že utkání musí zvládnut za tři body, které mohou vést k záchraně,“ říká Pazdera.

„Jsme rádi, že jsme to zvládli, ale zadarmo to nebylo. Vítkovice i u nás stejně jako po celou sezonu hrály slušný a kombinační fotbal. S mladým týmem ale dojíždí na to, že nemají kvalitu v šestnáctkách, kde je zkušenější soupeř vždy dorazí,“ všiml si bývalý kapitán Zlína.

„Opravdu jsme se s nimi tahali. Sám jsem zvědavý na to, jak by to vypadalo, kdyby dali hosté na 0:1. Asi by to bylo velice zajímavé, ale jsem moc rád, že tato situace nenastala,“ oddechl si.

Broďané udeřili hned ve 2. minutě, ale vedoucí trefa kvůli ofsajdu neplatila. Další šanci měl Jan Michalec. Jeho ránu ale v úvodu střetnutí vyrazil hostující gólman Murin.

Slovácký celek měl dál navrch, ale v zakončení se trápil. Další tutovku zazdil Jan Michalec, dorážku odvrátil na poslední chvíli Boafo.

Vítkovice pořádně zahrozily až po změně stran, dorážející Chylek ale mířil nad.

„Za stavu 0:0 nám nohy svazovala nervozita, křeč,“ přiznal Pazdera.

Domácí vysvobodil až v 66. minutě Jan Michalec. Zkušený útočník se prosadil po centru Maria Michalce a přiťuknutí Valenty na přední tyči. Zblízka už neměl problém uklidit balon do sítě.

„Na jaře mohl dát osm gólů, nakonec se trefil jednou, ale v ten klíčový okamžik, kdy jsme to potřebovali nejvíc,“ vyzdvihl trefu útočníka trenér Pazdera.

Vzápětí protivníka dorazil prudkou ranou Mančík, za stavu 2:0 už bylo hotovo.

Fotbalisté Uherského Brodu zakončí náročné jaro v Rosicích. „K utkání přistoupíme se vší vážností, byť nebudeme pod takovým tlakem výsledku,“ dodal Pazdera.

MSFL, 32. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – MFK VÍTKOVICE 2:0 (0:0)

Branky: 66. Jan Michalec, 68. Marek Mančík. Rozhodčí: Silný - Ehrenberger, Grečmal (Šišma). Žluté karty: M. Michalec - Keňo, Burgo, Raab. Diváci: 238.

Uherský Brod: Nemrava – Lorenc (60. Obdržálek), Švrček, Strachoň (60. Valenta), Mančík (78. Straňák), Venený, J. Michalec (90+1. Kadlček), Leskovjan, Nevařil, Flasar, M. Michalec. Trenér: Pazdera.