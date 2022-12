Naposledy o poctivého fotbalistu projevil zájem Zlín. To ale šikovný mladík vycházel ze žáků do dorostu a věnoval se hlavně škole. „Byl jsem tenkrát na gymnáziu a věděl, že půjdu na vysokou školu,“ říká Nevařil.

Kvůli studiu odmítl nabídku ligového týmu, zůstal věrný Uherského Brodu. Pevné pouto Nevařila s ČSK přetrvává dodnes. Sympaťák ze Slovácka vystudoval farmacii v Brně a nyní pracuje jako lékárník, takže nejen fanouškům třetiligového týmu vydává recepty a radí jim ohledně léčiv.

MSFL bere jako svůj strop, na vyšší soutěž dávno nemyslí. „Jsem realista,“ říká.

„Všichni tady chodíme do práce, fotbal nám bere spoustu času. Čtyři tréninky týdně jsou hodně náročné, k tomu zápas. Kolikrát se člověku fakt na hřiště nechce,“ přidává.

Na Orelském stadionu i na Lapači toho zažil fakt hodně. Nejradši vzpomíná na postupovou sezonu v roce 2017, kdy se Broďané přetahovali o první místo s Hodonínem. I když dramatický finiš nezvládli, nakonec slavili oba rivalové.

„Byla to nejlepší sezona,“ souhlasí. „Tehdy jsme nahráli spoustu bodů. Stříleli branky, taky na nás chodilo hodně lidí,“ vybavuje si.

Od té doby se fotbalisté Uherského Brodu drží ve třetí lize. Podzim zakončili na slušném devátém místě, když v sedmnácti kolech získali slušných třiadvacet bodů.

„Po tom, jak to vypadalo v létě a po konci minulé sezony, musíme být spokojení,“ uvedl.

„Mančaft se nám víceméně rozpadl. Skončil hlavně stoper Michal Vrága, který byl poslední držák. Všichni jsme byli napjatí, měli z toho trochu strach. Nikdo z nás moc nevěděl, co nás čeká, jaké to bude. Nakonec se mančaft poskládal dobře. Mělo to hlavu a patu. Nějaké body jsme získali, jiné jsme zase hloupě ztratili. Ve finále můžeme být spokojení,“ myslí si.

Velkou zásluhu na úspěšném podzimu má hlavně nový kouč Lukáš Pazdera. Bývalý obránce Zlína a Ostravy se po příchodu z Luhačovic pustil do práce a s výrazně obměněným a omlazeným kádrem deptal soupeře a bavil diváky.

„Trenér má jinou filozofii než měl jeho předchůdce Onda. Snaží se nás víc tlačit do hry s balonem, kombinace, abychom byli dominantnější, diktovali tempo. Hráli jsme trošku jiný fotbal, na druhé straně některý soupeř nám toho dovolil víc, jiný méně,“ říká.

V celkovém součtu ale slovácký celek nepropadl, v silné konkurenci si počínal velmi slušně. Zásluhu na tom měl i Nevařil, který nastupoval na pozici levého beka či alternoval ve postupu defenzivního záložníka. „Ve středu hřišti se cítím asi lépe. Hrával jsem tam celou mládež,“ připomíná.

Nevařil ale patří do kategorie borců, kteří odmakají duel na každé pozici. I proto je tak ceněný. Vánoce stráví doma s přítelkyní, ve volnu bude hlavně odpočívat.

Když má čas, zapne televizi, sleduje fotbal. Minulý týden hleděl do bedny skoro pořád, protože byl nemocný. Sedmadvacetiletý univerzál sice nemá na mistrovství světa oblíbený tým, přesto favorizuje Francii s Brazílií. „Oba týmy hrály hezký fotbal,“ dodal.