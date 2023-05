Jedni si zkomplikovali už tak dost složitou situaci, dostali se do ještě většího maléru, druzí se naopak posunuli do středu tabulky, výrazně se přiblížili záchraně. Fotbalisté Uherského Brodu nezvládli domácí derby s Kvítkovicemi, v úterní deštivé dohrávce 19. kola MSFL prohráli s krajským rivalem 1:3 a dál zůstávají bez jarní výhry předposlední.

Fotbalisté Uherského Brodu podlehli Kvítkovicím 1:3 | Video: Libor Kopl

„Porážka nás samozřejmě mrzí, ale musíme si upřímně říct, že Kvítkovice byly lepším týmem. Vpředu byly daleko nebezpečnější, vzadu zase pozornější a důslednější. Náš výkon prostě na soupeře nestačil. Od nás to bylo velice málo. Pochválit můžu jedině brankáře,“ ví dobře domácí trenér Lukáš Pazdera.

Jeho mužstvo nenakopl ani transparent, kteří před utkáním vyvěsili mladí fandové. Stálo na něm: „Nikdy se nevzdáme! ČSK = MSFL!

Pokud se ale nestane něco mimořádného, Brod zřejmě o třetí ligu přijde. Záchranu přinese jen rapidní zlepšení či zázrak. Zato Otrokovický celek kouzla nepotřebuje. Po druhém triumfu v řadě se posunul na desáté místo a dál míří výš.

„Zápasů je před námi ještě hodně, ale v tabulce jsme se dostali tam, kde jsme chtěli být. Teď nesmíme polevit. Já jsem ale pedant, pohlídám si to,“ říká s úsměvem hostující kouč David Rojka.

Na rozdíl od Pazdery koučoval svůj tým od postranní čáry, po zápase byl promočený i zmrzlý, ale šťastný.

„Mám zničené boty i rifle, ale zápasy prožívám. Nedokázal bych sedět na střídačce. Kluky musím furt dirigovat, ale dneska předvedli dobrý výkon, patří jim dík,“ uvedl Rojka.

Kvítkovice nasměroval za důležitými třemi body ve 37. minutě útočník Daniel Rapavý, kterému rozhodčí Cieslar další dvě branky kvůli ofsajdu neuznal. Druhou trefu zase připsal domácímu kapitánovi Nevařilovi, jenž si dal po centru Chovana vlastní gól.

Výhru hostů pečetil čtvrt hodiny před koncem Kiška, Broďané v poklidném závěru porážku pouze zkorigovali, když si po akci střídající dorostence Straňák vstřelil vlastní gól Ilic.

„Jsem rád, že jsme zvládli další zápas o šest bodů. S výsledkem jsme spokojení, ani předvedená hra nebyla špatná. Po celý zápas jsme byli lepší. Dali jsme si pozor na standardky Bordu, které jsme ubránili. Mrzí mě akorát inkasovaná branka na konci, což se nám pořád opakuje. Chtěli jsme to dohrát s nulou, na to si musíme dát příště pozor,“ prohlásil.

Hostům ale tentokrát obdržená branka vadit nemusel, nic totiž neřešila. Kvítkovice měly v tu chvíli výhru dávno v kapse, utkání se jenom dohrávalo.

„Druhý poločas jsme hráli vabank, ale Kvítkovice si to hlídaly. Neměly jsme sílu na obrat, v závěru jsme pouze kosmeticky snížili,“ říká Pazdera.

Útočník Kvítkovic Daniel Rapavý po zápase v Uherském Brodu

Zdroj: Libor Kopl

Klíčové chvíle přišly již v úvodní části. Tým z Otrokovic udeřil hned v 1. minutě, ale trefa Rapavého kvůli ofsajdu neplatila.

Hostující útočník se pak po centru Kišky ocitl v další vyložené šanci, gólman Nemrava ale skvěle zasáhl a mužstvo podržel. Střelu Dziuby zase obětavým zákrokem zblokoval stoper Lorenc.

Kvítkovice dál hrozily. Po zaváhání obránce Švrčka se před Nemravou ocitl Rapavý, ale brankář ČSK znovu výtečně zasáhl. Dorážku kapitána Pernatskyiho odvrátil Švrček, jenž odčinil předcházející kiks.

Slovácký celek zdaleka tak nebezpečný nebyl, ale rovněž občas zahrozil. Hlavička Maria Michalce skončila na tyči a střela Veneného skončila těsně vedle.

V tu chvíli už ale Kvítkovice po brance Rapavého vedly. Druhý úder zasadili hosté soupeři chvíli před přestávkou. Po zbytečném faulu Mančíka kopali hosté trestný kop. Chovan poslal do šestnáctky Brodu parádní centra a Nevařil smolně prodloužil míč hlavou za Nemravu do sítě. „Druhý gól do šatny zápas rozhodl,“ má jasno Rojka.

S bývalým útočníkem Sigmy Olomouc souhlasil i Pazdera. „Když jsme přežili velké šance soupeř, další dvě možnosti jsme mu sami nabídli po našich chybách, čehož hosté využili. Na druhé straně my máme dvě tyčky a ani jednou to nedohrajeme,“ smutnil kouč ČSK.

Kvítkovice už druhou půli kontrolovaly, dál zahazovaly šance. Kišku po přiťuknutí Gerži vychytal Nemrava, který si poradil i s hlavičkou Pernatského. Gólová dorážka Rapavého zase neplatila pro další ofsajd.

Triumf hostů završil až v 76. minutě Kiška.

Domácí v závěru porážku pouze zmírnili. Straňákovu přihrávku si srazil do vlastní branky vracející se stoper Ilic.

„Brod sice měl nějaké náznaky, ale na míči jsme byli daleko lepší. Šancí jsme měli mnohem víc. Soupeři navíc docházely síly, měl o den regenerace méně, připomíná Rojka.

Oba týmy si ale neodpočinou ani v dalších dnech. Zatímco Uherský Brod se v sobotu představí ve Frýdlantu, Kvítkovice už v pátek doma hostí Slovácko B.

„V nabitém programu šanci dostanou i ostatní hráči. Nemůžeme to hrát v jedenácti lidech. Chceme ale vyhrát i tak,“ vzkazuje soupeři Rojka.

MSFL, dohrávka 19. kola -

ČSK UHERSKÝ BROD – SK KVÍTKOVICE 1:3 (0:2)

Branky: 82. Ilija Ilic vlastní – 37. Daniel Rapavý, 45. Libor Nevařil vlastní, 76. Jiří Kiška. Rozhodčí: Cieslar - Gasnárek, P. Mayer (Peřina). Žluté karty: Mančík, J. Michalec, M. Michalec, Leskovjan, trenér Pazdera - trenér Rojka. Diváci: 126.

Uherský Brod: Nemrava – Švrček, Leskovjan, Lorenc, Nevařil – M. Michalec (81. Chrudina), Venený, Obdržálek (70, Kadlček), Mančík (70. Straňák) – J. Michalec, Valenta (46. Strachoň). Trenér: Pazdera.

Kvítkovice: Kalina – Kiška (88. Smékal), Krakovčík, Ilić, Russmann – Gerža (81. Guzik), Waclawik (88. Vychodil), Pernatskyi, Dziuba, Chovan (81. Němec) – Rapavý (90. Jakubowicz). Trenér: Rojka.