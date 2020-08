Konečná bezbranková remíza domácí fotbalisty rozhodně nepotěšila. „Byl to hodně bojovný a soubojový zápas. Hlučný presoval, byl agresivní. My jsme si s tím nevěděli úplně rady, přesto jsme mohli utkání zlomit. Já sám jsem tam měl tři šance, které musím dát. Toto hodnotím špatně. Příště to musí být lepší,“ cítí Kubala.

Bývalý hráč Žižkova a Třince, který jaro strávil na hostování v Karviné, společně s brankářem Borkem, obráncem Olšanským a záložníky Pernicou a Poláškem po pátečním návratu domů absolvoval s rezervním týmem sobotní předzápasový trénink a v neděli šel s kamarády do akce.

„Bylo to náročné, ale dali jsme do toho všechno. Chtěli jsme pomoct, bohužel to nevyšlo,“ posteskl si Kubala.

Soustředění ve Slovinsku hodnotí na rozdíl od nedělního duelu pozitivně.

„Odjeli jsme tam minulý týden ve čtvrtek. Nejprve jsme ve dvou dnech absolvovali dva zápasy. Každý z nás odehrál devadesát nebo sto dvacet minut. Pak jsme měli náročné tréninky, na konci týdne už ale nebyly tak intenzivní. Před generálkou se to rozvolňovalo,“ říká.

Fotbalisté Slovácka si v úmorných vedrech, které na jihu Evropy panovaly, pořádně mákli. „Nevím, zda to bylo nějaké lázeňské centrum, kde jsme byli ubytovaní, ale i když jsme byli někde u hor, slunce pražilo od rána do osmi do večera. Fakt to bylo náročné,“ přiznává Kubala.

V přípravě musel dohánět kondiční manko, protože k týmu Slovácka se připojil s dvoutýdenním zpožděním. „Pro mě to bylo kratší a rychlejší. Musím se do toho však dostat,“ uvědomuje si.

O své pozici v mančaftu se mu těžko hovoří. Po návratu z hostování dostal šanci, v konkurenci Cicilii a Klimenta to však bude mít hodně složité.

„Přestupové období je otevřené. Teďka jsem ale ve Slovácku a chci se prosadit do kádru áčka. Jestli budu chodit i za béčko, záleží jenom na trenérovi. Já to všechno odpracuji,“ slibuje.