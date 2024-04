Z výhry 4:0 měl samozřejmě velkou radost. „Hodně nám pomohli kluci z áčka. Bez nich bychom se asi trápili, protože na tom nejsme psychicky úplně dobře. Hlavně Dáňa (Daníček) nás ve středu hřiště usměrnil. Co řekl, to platilo,“ uvedl hrdina nedělního zápasu.

Tři góly v jednom zápase vstřelil letos poprvé, naposledy si hattrick připsal v předminulé sezoně proti Zlínsku.

Svoje střelecké představení započal ve 24. minutě, kdy proměnil penaltu nařízenou za faul na Okoromiho. Před exekucí se zeptal zkušenějšího Daníčka, zda nechce jít kopat, nakonec skóre otevřel sám. „Řekl mi, že pokud chci dát gól, ať si to vezmu, tak jsme to dal,“ líčí s úsměvem.

Vzápětí dorazil míč do sítě po průniku a přihrávce Okoromiho, stejný hráč pak Kratochvílovi asistoval i u třetí trefy. „Dneska to byl můj dvorní nahrávač. Měl prsty ve všech gólech, byl to i jeho zápas,“ chválí afrického spoluhráče holešovský rodák.

Posílený celek z Uherského Hradiště nedal soupeři ze spodku tabulky žádnou šanci, na kunovické Bělince jasně vyhrál 4:0.

„Věděli jsme, že musíme uspět, takže ze začátku to bylo takové nervóznější, ale brzy jsme zjistili, že to půjde. Soupeře jsme převyšovali po fotbalové stránce, pohybem. Zápas jsme měli celou dobu pod kontrolou,“ říká.

Béčko Slovácka poprvé na jaře vyhrálo, není poslední. Tři góly dal Kratochvíla

Béčko Slovácka se díky první jarní výhře odrazilo ze dna, nyní je na nesestupové patnácté pozici, v klidu ale rozhodně není.

„Musíme dál pokračovat v těchto výkonech a sbírat body,“ ví dobře mladý forvard.

Za sebou má zajímavou zkušenost. V pátek dopoledne se dozvěděl, že s prvním týmem Slovácka odcestuje na utkání do Liberce, kde Moravané v oslabené sestavě padli 1:4.

Zatímco obránci z juniorky Holásek s Bartošem dostali za nepříznivého stavu šanci a připsali si v české nejvyšší soutěži premiérový start a první minuty, Kratochvíla proseděl celý zápas na lavičce náhradníků, do hry se nedostal.

„Beru to tak, jak to je. Trenéři možná chtěli hru vpředu oživit, ale jelikož se zranili obránci, šli tam druzí. I tak je to pro mě cenná zkušenost,“ říká.

Na lavičce ve FORTUNA:LIZE seděl už loni při domácím zápase se Spartou, která tehdy v Uherském Hradišti slavila mistrovský titul. Nyní si pobyt mezi tuzemskou elitou vychutnal znovu.

„Dalo mi to náboj,“ přiznává. „V béčku se nám nedaří, v áčku je jiná kvalita, odlišné nasazení,“ přidává.

Svědík po debaklu 1:4: Toto je cesta do pekel. Náš výkon byl hrůzostrašný

I když se Svědíkův tým na jaře trápí, nálada v prvním mužstvu prý není špatná. „Výsledky sice nejsou podle představ, ale kluci se pořád drží v top šestce, jsou ve zcela jiné pozici než my v béčku. Když se prohrálo, byl ale trošku vítr,“ přiznává Kratochvíla.

Zpátky na Moravu se vracel s trenérem brankářů Lubošem Přibylem. Ušetřil tak čas, v Uherském Hradišti byl dřív než autobus se zbytkem týmem.

Únavu na druhý den nepociťoval. „Cítil jsem se v pohodě. Ke konci mi možná trošku tuhly nohy, ale nic zvláštního,“ dodal jednadvacetiletý forvard, který má za sebou i hostování v druholigovém Vyškově.