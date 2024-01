„Čekal bych, že vyhrajeme větším rozdílem, protože v utkání jsme měli spoustu šancí. Vzhledem k tomu, že jsme začali se společnou přípravou teprve v pondělí i duel spíše sloužil ke zkoušení nových hráčů a měl kondiční charakter, tak jsme to s kluky zvládli velmi dobře,“ těší Kratochvílu.

Zdroj: Youtube

Jednadvacetiletý forvard nastoupil proti Holešovu v základní sestavě, odehrál pouze poločas. „Hrálo se mi dobře. Vydržel bych daleko víc, ale trenér potřeboval zkusit další kluky, tak jsem šel dolů,“ líčí.

Fotbalisté Slovácka B na tom byli fyzicky daleko lépe než Holešov, který se po dlouhé zimní pauze spíše trápil a hledal.

„Měli jsme už předpřípravu, takže jsme byli dobře nachystaní. Na klucích bylo vidět, že z divize nejsou zvyklí na naše tempo,“ uvedl. „Od nás to bylo celkově slušné. Dařilo se nám, zapadli i nováčci,“ přidává.

Juniorka Slovácka na úvod přípravy jasně zdolala Holešov. Skóroval i druhý Kim

Třetiligový tým měl zápas pevně pod kontrolou od začátku až do konce. „Bylo vidět, že kluci z Holešova nemají až tolik naběháno, že začali před pár dny. Snažili jsme se je tlačit, napadat, což se nám dařilo. Oni se snažili hrát z bloku, ale my jsme to otáčeli a oni nestíhali. Dostávali jsme se do šancí, z nich padly i nějaké góly, kterých ale mohlo být nakonec daleko víc, ale další příležitosti jsme neproměnili,“ hodností Kratochvíla.

Béčko Slovácka mohlo už někdy v patnácté minutě mohli vést 2:0. Právě tak dopadl první poločas. Skóre otevřel právě Kratochvíla, druhý gól před přestávkou přidal Koryčan. Po hodině hry vstřelil třetí branku Kim a výhru uherskohradišťského týmu podtrhl Okoromi.

„Dominovali jsme i po změně stran, kdy jsme Holešov zatlačili ještě víc. Soupeř fyzicky nestíhal, nezvládl to ani takticky. My jsme chodili do otevřené obrany, soupeř nám nabíjel do brejků. Celkově to šlo přesně podle plánu,“ pochvaloval si.