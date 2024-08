Hosté z Uherského Hradiště přijeli do Rosic posílení o hráče z ligové soupisky. Na hrotu útoku byli Cicilia s Kozákem, v základní sestavě byli i Kudela s dorostencem Novotným.

Začátek nebyl ze strany béčka Slovácka, které vstoupilo do utkání aktivně a svižně, špatný. „Měli jsme tam i nějaké slibné příležitosti, když jsme se tam ocitli dvakrát sami před brankářem, ale špatně jsme to řešili,“ povzdechl si Šuškavčevič.

Jinak se hra v úvodní půlhodině přelévala z jedné strany na druhou. Domácí Mazuch ještě střílel těsně vedle, ve 35. minutě už se ale Rosičtí radovali. Hostující gólman Urban vyrazil jen před sebe nepříliš prudkou a skákavou střelu Nečase směřující doprostřed brány a pohotový Fila zblízka uklidil míč do sítě.

„Byla to chyba brankáře,“ má jasno kouč.

Začátek druhé půle byl rozháraný, s řadou nepřesností. Slovácko B chtělo být aktivní, s výsledkem něco udělat.

Jenže přišla 59. minutě a standardní situace domácích, po které jeden z hostujících hráčů údajně zahrál rukou a sudí Šimoník na pokyn asistenta Tomance nařídil pro Slovan pokutový kop. Míč si vzal kapitán Koláčný a přesnou ranou zvýšil na 2:0.

„Za mě to byl sporný moment, protože hlavní rozhodčí to měl mnohem blíž než asistent, který mu to signalizoval. Po utkání jsme se na to dívali i na videu, ale žádný průkazný záběr neobjevili,“ říká Šuškavčevič.

Hosté za nepříznivého stavu 0:2 změnili rozestaví na 3-5-2 a přidali na obrátkách. Výsledkem byla kontaktní trefa Kozáka.

Jenže celek z Uherského Hradiště v závěru neubránil jednu standardní situaci a Matula po rohovém kopu stvrdil triumf Rosic.

„Soupeř vyhrál zaslouženě. Předčili nás v jednoduchosti, byl důraznější v klíčových situacích,“ míní Šuškavčevič.

„My jsme neustáli některé souboje, které byly na hraně,“ dodal zklamaně.

Fotbalisté Slovácka B čeká další zápas příští neděli, kdy na kunovické Bělince vyzvou Start Brno.