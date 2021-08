Parádní rána ze 46. minuty ozdobila páteční duel 1. kola MSFL. Kdo se zdržel ve frontě na pivo u bufetu nebo se zakecal s kamarády, měl prostě smůlu. „Nevěděl jsem, co s balonem. Deset metrů přede mnou bylo volno, tak jsem to zkusil a zapadlo to tam,“ radoval se třiadvacetiletý bek.

Balon plachtil tak dlouho, až skončil za zády překvapeného gólmana Borka. Talentovaný brankář se po míči natahoval marně. Takto vypadá životní trefa. „Asi ano,“ culil se mladý bek.

Jednou to už to podobně zkusil, ale dopadlo to velmi špatně. Nyní to vyšlo. Výhru to ale Uherskému Brodu nepřineslo. Domácí tým neudržel těsné vedení 3:2, po další krásné trefě Aldina brali v derby jenom bod. „Tohle se nesmí stávat, abychom v poslední minutě inkasovali branku. Je to škoda, byť Slovácko má silný tým,“ oceňuje.

I když Broďané od 12. minuty prohrávali, výsledek krátce po změně stran otočili. Nezabalili to ani po vyrovnávací trefě Poláška, po Malenovského přesné hlavičce živili šanci na výhru, o naději ale přišli v nastaveném čase.

„V kabině jsme si o poločase řekli, že nemáme co ztratit, že do toho šlápneme. Po vyrovnání jsme se zvedli a začalo to tam padat,“ uvedl.

Domácí se okresnímu rivalovi nečekaně vyrovnali, byť v přípravě se stejným soupeřem prohráli 0:2 a neměli stejné podmínky k trénování jako fotbalisté z profesionálními smlouvami. „Kluci ze Slovácka trénovali furt, jsou na tom lépe. My jsme se ale taky poctivě připravovali. Bod je asi zasloužený,“ míní.

Zatímco někteří Broďané po divokém závěru spílali sudím, Košák zůstal v klidu. „Emoce byly přehnané,“ je přesvědčený.

Hezčí branku v podobném zápase nedal

Hrdinou pátečního dramatu byl nakonec Ibrahim Aldin. Devatenáctiletý mládežnický reprezentant, který má rodiče z Íráku, zachránil favorizovaným hostům bod, když v 93. minutě poslal míč z hranice šestnáctky ukázkově do pravé šibenice.

„Jsem sice pravák, ale vyšlo mi to na levou nohu. Za gól jsem moc šťastný. Hezčí branku jsem v takovém zápase a v takové minutě ještě nedal,“ přiznal Aldin.

Sám s přibývajícími minutami přestával věřit, ale v závěru se hecnul a v klíčové chvíli ukázal své umění. „Za gól jsem hodně rád, bohužel jsme jenom remizovali. Přitom jsme klidně mohli vyhrát a odvézt tři body,“ míní odchovanec Zbrojovky Brno.

Výhru to ale mladíkům z Uherského Hradiště nepřineslo. Hosté dobře rozehraný duel nedotáhli, po přestávce ztratili půdu pod nohama, po inkasovaných gólech znejistěli a proti organizované defenzivě protivníka se jen velmi složitě prosazovali.

„Byl to hodně těžký zápas. V úvodu jsme neprezentovali špatně, ale měli jsme těžkého soupeře, který byl výborný do defenzivy,“ ocenil obranu protivníka.

Béčko Slovácka tak stejně jako před rokem vstoupilo do sezony nerozhodným výsledkem. V MSFL ale neprohrálo už třináct zápasů. „Musíme dál makat. Věřím tomu, že ve třetí lize můžeme být zase první,“ dodává Aldin.