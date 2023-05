„Radost je samozřejmě velká, protože jsme podobnou vzpruhu dlouho potřebovali. Jsem rád hlavně za kluky, kteří po několika remízách konečně zažili pocit z vítězství. Jsem rád, že to konečně vyšlo. Je to pro ně odměna, ale naše práce zdaleka nekončí,“ prohlásil trenér Uherského Brodu Lukáš Pazdera.

Jeho tým má před sebou závěrečných pět duelů, ve kterých se pokusí získat co nejvíce bodů, aby nakonec skončil mimo pásmo sestupu. „Tabulka je hodně našlapaná. Musíme jít zápas od zápasu a sbírat body,“ ví dobře Pazdera.

Broďané už ve středu doma vyzvou vedoucí Kroměříž. Skolit favorita a hlavního aspiranta na postup do druhé ligy bude velmi složité.

„Na zápas se pečlivě nachystáme a uvidíme, na co to bude stačit,“ zůstává kouč ČSK v klidu.

Hostům ve Frýdlantu pomohlo i zařazení Tomáše Masaře do základní sestavy. „Nastoupil ve středu zálohy. Na to, že nastoupil od začátku po hodně dlouhé době, tak nám svým výkonem pomohl. Využili jsme jeho zkušeností, klukům dodal klid,“ oceňuje Pazdera.

Slováckému celku na severu Moravy pomohla vedoucí trefa Slováka Mária Michalce, jenž se trefil zpoza vápna přesně pod břevno.

„Byla to pro nás vzpruha, klukům po gólů narostlo sebevědomí, protože poprvé na jaře jsme vedli,“ uvedl Pazdera.

Broďanům stav 0:1 vyhovoval. Hosté se zatáhli, pozorně bránili a ve středním bloku čekali na další šance, protiútoky.

Frýdlant sice několikrát zahrozil, ale brankář Nemrava spoluhráče podržel. Navíc stoper Lorenc v 73. minutě přesnou ranou zvýšil na 2:0.

„Kaňka byla, že jsme snad tři minuty po druhé brance inkasovali po standardní situaci zbytečný gól,“ vadilo hostujícímu kouči.

Domácí ožili, v závěrečné čtvrthodině vrhli všechny síly do útoku. „Posledních patnáct minut pro nás bylo hektických. Frýdlant zjednodušil hru, posílal míče do šestnáctky. Lítalo to tam ze standardek i rohů, naštěstí jsme všechno uskákali,“ oddechl si Pazdera.

V nastaveném čase se do šestnáctky soupeře podíval i brankář Prepsl. Domácí kapitán ale hlavičkoval těsně vedle tyče. „V tu chvíli se nám všem ulevilo,“ přiznal kouč ČSK.

„Tak, jak nám fotbal na jaře bral, nám nyní dal, za což jsme moc rádi,“ dodal spokojeně.

Jak to bude vypadat na Orelském stadionu ve středu, kdy do Uherského Brodu dorazí vedoucí Kroměříž, už je věc jiná.

MSFL, 29. kolo -

1. BFK FRÝDLANT - ČSK UHERSKÝ BROD 1:2 (0:1)

Branky: 76. Michal Švrček - 18. Mário Michalec, 73. Matěj Lorenc. Rozhodčí: Drozdy - Vejtasa, Grečmal (Prokop). Žluté karty: Literák, Kedroň, Staněk, Hajnoš, Velička, Juříček – Nemrava, Nevařil. Diváci: 335.

Uherský Brod: Nemrava – Flasar, Leskovjan, Lorenc, Nevařil (88. Chrudina) - Švrček, Strachoň, Venený, Masař (62. Valenta), M. Michalec (58. Obdržálek) - J. Michalec (58. Mančík). Trenér: Pazdera.