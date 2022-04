MSFL, 26. kolo -

ČSK Uherský Brod – FK Blansko 3:0 (2:0)

Branky: 36. Josefík, 40. Michalec, 90+2. Gettler. Rozhodčí: Kolář - Mojžíš, Hanák (Vlčnovský). Žluté karty: Košák – Zúbek, Machálek. Červená karta: 43. Zúbek (Blansko). Diváci: 190.

Uherský Brod: Jícha – Švrček, Vrága, Pavlíček, Nevařil (64. Košák) – Michalec (64. Strachoň), Lorenc (64. Šmatelka), Venený, Sklenář (85. Malenovský), Mančík (86. Gettler) – Josefík. Trenér: Onda.

„Jsem rád, že jsme konečně zvítězili a neinkasovali. Toto bylo utkání, kterým jsme se přiblížili výkonům z podzimní části. Kluci hráli zodpovědně, kolektivně. Plnili to, na čem jsme se domluvili. Přitom v některých utkáních předtím jsme na hřiště nezvládli přenést pokyny z kabiny. Teď se to povedlo, což bylo klíčem k úspěchu,“ míní trenér Uherského Brodu Martin Onda.

„Bylo vidět, že i kluci mají těch porážek plné zuby. Chtěli to zlomit. Jsem rád, že se to všechno sešlo, i fanoušci byli výborní,“ pochvaloval si.

I když slovácký celek ukončil sérii nezdarů, odpracováno rozhodně nemá. „Klid nebudeme mít ani po konci druhá ligy, byť Třinec v sobotu rovněž vyhrál. Před námi je ale ještě mnoho zápasů. Uvidíme, co se bude dít, ale nyní jedeme do Zlína, který taky potřebuje bodovat. Je to béčko, takže uvidíme, jak k tomu ligový klub přistoupí,“ uvedl Onda.

Sobotní duel hodně připomínal nedávné utkání Broďanů s Velkým Meziříčím. Zatímco proti soupeři z Vysočiny Vrága a spol. vedení 2:0 nedotáhli, tentokrát dlouhou přesilovku zužitkovali.

Trenéru ČSK vyšla i sázka na sestavu ze zmiňovaného domácího utkání. Skóre otevřel ve 36. minutě Josefík, který se hezky trefil po standardní situaci Mančíka.

Ještě do přestávky přidal uklidňující druhou branku Michalec, jenž po Lorencově hlavičce chytře přehodil blanenského gólmana Nešetřila.

Hosté hrozili na Orelském stadionu jenom ze standardních situací. Po jedné z nich byli blízko brance, ale soupeř nepříjemnou chvilku ve vlastní šestnáctce přečkal.

Naděje Blanska na zvrat zhasla ještě před půlí, když byl ve 43. minutě po druhé žluté kartě vyloučen Zúbek. „Udělal dva blbé fauly během chvilky,“ hlásil Onda.

Broďané mohli své vedení v přesilovce několikrát navýšit, ale střelecky se soužili. „Zase jsme neproměnili plno možností, klidně jsme mohli dát více gólů,“ uvedl.

Triumf domácích završil až v nastaveném čase střídající Gettler, jehož vybídl ke skórování parádní přihrávkou další žolík Strachoň.