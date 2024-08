„Samozřejmě jsme všichni zklamaní. Utkání klidně mohlo skončit 5:0, nakonec jsme rádi i za bod,“ povzdechl si trenér Slovácka B Darko Šuškavčevič.

Hosté z Uherského Hradiště proti nově vytvořenému týmu složeného znovu se zahraničních hráčů nezvládl závěr, po chybách v defenzivě třikrát inkasoval a pykal.

„Zaplatili jsme určitou daň za nezkušenost. Mančaft se po výrazné letní obměně pořád sehrává. Kluci jak dostanou gól, dají hlavy dolů. V týmu chybí vůdčí osobnost. Někdo, kdo by to vzal na sebe a strhl ostatní,“ říká Šuškavčevič.

Hostům schází hrotový útočník Ayola, jenž se zranil na tréninku v týdnu před prvním mistrovským duelem v Hodoníně. Zatím nehraje ani další letní posila, stoper Jaja, jehož transfer z Olomouce není stále administrativně dořešen. Mimo hru zůstává i Jihokorejec Kim, kterého ve Znojmě zastoupil známější krajan stejného jména.

Domácí dlouho zvažovali, zda se do třetí ligy vůbec přihlásí, nakonec dali mančaft znovu dohromady a vypadá to, že nebudou jenom do počtu, byť v Blansku jich bylo pouze třináct. „V týdnu ale přišli další čtyři hráči, zvýšili kvalitu. I když na soupeři byla vidět jistá nesehranost, nebyl to jednoduchý zápas. Velká škoda, že jsme ho nedotáhli do vítězného konce,“ mrzí Šuškavčeviče.

Přitom hodinu hrála juniorka Slovácka perfektně, zaslouženě vedla rozdílem třídy.

Skóre otevřel hned ve 2. minutě dorostenec Novotný, na 2:0 zvýšil další mladík Kopr. Skvělý poločas završil Okoromi, který těsně před přestávkou proměnil pokutový kop.

Hotovo ale nebylo. Znojmo nastartoval Carungal. Domácí se chytili, začali zlobit. V 83. minutě po malé domů chyboval brankář Urban, který špatnou přihrávkou nabídl míč domácímu útočníkovi a Nwachukwu pohodlně snížil na 3:2. To však nebylo pořád vše.

V závěru srovnal Carungal a hosté popadali na zem.

„Srazily nás individuální chyby, které pramenily i z únavy. Někteří kluci toho měli ve velkém vedru dost. Bylo vidět, že od nějaké sedmdesáté minuty tahají nohy. I proto nebyla defenziva v závěru stoprocentní,“ dodává Šuškavčevič.

Celek z Uherského Hradiště tak po úvodní porážce v Hodoníně bral ve Znojmě první bod. V sobotu dopoledne se poprvé po letní pauze představí na kunovické Bělince, kde od 10.15 vyzve Frýdek-Místek.