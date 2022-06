„Sice jsme vedli 2:0, hra ale výsledku moc neodpovídala. Spíš jsme se celý zápas bránili. Soupeř měl na balonu větší kvalitu, ale i tak jsme to měli dohrát lépe. Ve finále jsme udělali dvě chyby, které nás stály vítězství,“ ví poctivý univerzál.

Kočí byl ve dvaceti letech jedním z nejstarších hráčů v domácí sestavě. Trenéři Němčický s Šuškavčevičem totiž vytáhli dorostence, v základní sestavě jich bylo hned šest.

„Pro kluky je to něco jiného než celostátní dorostenecká liga. I v ní sice hrávali proti Baníku a dalším kvalitním soupeřům, ale třetí mužská liga je přece jenom o něco rychlejší a soubojovější. Musíte být víc koncentrovaní,“ říká.

„Hra nyní asi není úplně podle našich představ, snad se to časem zlepší,“ věří.

Juniorka Slovácka zakončí podařený ročník nejhůře na sedmém místě. Na kontě má před závěrečným středečním duelem s Hlučínem rovných padesát bodů.

„Sezona byla skvělá, všichni jsme si ji užili,“ tvrdí. „Měli jsme tady výbornou partu. Šest nebo osm kluků se posunulo do vyšších soutěží,“ poukazuje.

Kočí však zatím na šanci ve druhé lize čeká. V létě jde normálně do přípravy s béčkem Slovácka. Co bude dál, se uvidí. „Mým cílem je dostat se do první ligy, posunout se ještě výš. Jednou bych si chtěl vyzkoušet i zahraničí, musím jít ale postupnými kroky,“ ví dobře.

Talent i píli má, teď potřebuje dostat šanci, být zdravý a mít i tolik potřebné štěstí. „Uvidíme, jak se mi bude dařit,“ zůstává v klidu.

Kočí přišel do Slovácka před pěti lety. Rodák z Radkovic u Hrotovic, což je malá vesnice na Vysočině mezi Třebíčí a Znojmem, začínal fotbalovou kariéru v rodné vsi. Nejdříve hrával s o tři nebo o čtyři roky staršími kluky. „Tehdy u nás byla jenom starší přípravka, ale dalo mi to fakt hodně,“ usmívá se.

Nejvíc se ale naučil ve fotbalové škole Třebíč. „Potkal jsem tam úžasné trenéry. I díky nim jsem se dostal do prvoligového klubu, skvělé akademie Slovácka,“ uvědomuje si.

Než si v Uherském Hradišti zvykl, chvíli to trvalo. „Začátek byl pro mě těžký. Bylo to moje první odloučení od rodiny. Navíc jsem předtím hrával jenom žákovskou divizi, takže jsem se musel aklimatizovat na vyšší soutěž,“ upozorňuje.

Přechod do dorostu i do většího klubu ale zvládl skvěle. Šikovný mladík se usadil na stoperovi, kde hrával stabilně čtyři roky. Až v juniorce jej trenéři kvůli menším postavě posunuli do středu zálohy. „Mně je to ale jedno. Nemám problém se přizpůsobit jakémukoliv postu, klidně odehraji i pravého beka,“ tvrdí s úsměvem.

Kočí to již nyní dotáhl ze všech fotbalistů Radkovic nejdál. Předčil i tamní hvězdu Jaromíra Pekárka, jenž v minulosti hrával v Třebíči divizi.

Když může, domů se vždycky za rodinou a kamarády rád vrací. „Naše obec má něco přes tři sta obyvatel, všichni se známe. Už i na Hradiště jsem si ale zvykl,“ dodal.