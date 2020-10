Poprvé se prosadil hned po příchodu na trávník, v 67. minutě pak zvyšoval na 5:0 a po dvou trefách dalšího náhradníka Kostky těsně před koncem pečetil svůj hattrick i výhru béčka Slovácka, které na kunovické Bělince deklasovalo Velké Meziříčí 8:0.

„Velmi se nám povedl vstup do utkání, kdy nám pomohly dvě rychlé branky. Po celé utkání jsme plnili to, co po nás trenér chtěl, za což jsme byli odměnění,“ říká.

„I ve druhém poločase jsme v tom chtěli pokračovat a navázat na první půli, což se nám povedlo a zaslouženě jsme vyhráli,“ přidává spokojeně.

Mladíci z Uherského Hradiště se po nejvyšší výhře sezony vyhoupli do čela MSFL. Druhý Vyškov ale ztrácí jenom kvůli horšímu skóre, navíc má odehraný o zápas méně. „Sezonu si užíváme. V kabině panuje pozitivní atmosféra, což je hodně důležité. Všichni společně s realizačním týmem táhneme za jeden provaz. Musíme takhle pokračovat dál,“ ví Juroška.

I když tři zápasy kvůli zranění vynechal a do utkání občas naskakuje z pozice střídajícího hráče, je s pozicí v týmu i s počtem odehraných minut spokojený. „Tohle záleží vždy na trenérovi, ale já angažmá ve Slovácku po všech směrech hodnotím pozitivně,“ tvrdí.

Rodák z Prostřední Bečvy do Uherského Hradiště zamířil loni v létě z Ostravy.

„Po přípravě ve starším dorostu Baníku jsem cítil menší herní vytížení. V té době se se zájmem ozvali zástupci Slovácka, což pro mě byla nová výzva,“ říká šikovný mladík.

S bráchou se hecujeme

V novém prostředí už si za rok zvykl, srovnávat ale ligové kluby nechce. „Nemíním hodnotit, kdo je na tom líp či hůř. Všude je to v něčem jiné, nicméně Slovácko i Baník jsou na vysoké úrovni a jsou kvalitní,“ míní.

Ještě na jaře v Uherském Hradišti působil se starším bratrem Janem, který ale po vypršení smlouvy ve Slovácku skončil a stejně jako útočník Zajíc zamířil do Ostravy. Pavel Juroška tak zůstal v klubu osamocený, v kontaktu se sourozencem ale zůstává.

„Samozřejmě se si voláme, píšeme, hecujeme,“ přiznává s úsměvem.

Zatímco bývalý hráč Dukly, Táborska či Varnsdorfu pravidelně nastupuje v nejvyšší soutěži, Pavel Juroška působí v třetiligovém týmu a na svoji velkou příležitost teprve čeká. „Brácha je zatím fotbalově o kus dál, ale snažím se mu vyrovnat,“ říká. „Z nás dvou je ten hodně běhavý, neúnavný v tom jeho nasazení. Já zase od mala dávám více gólů, taky mě zdobí větší klid na míči,“ myslí si devatenáctiletý mladík, který s rodinou pochází z Prostřední Bečvy. Právě v obci na Valašsku společně s bratrem před lety odstartoval soji fotbalovou kariéru. Když má volno a nehraje ani brácha, tak se jde Pavel Juroška na kamarády mrknout. „Výsledky průběžně sleduji, hodně kluků osobně znám, takže jim fandím,“ dodává.