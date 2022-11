„Soupeř si hlavně za výkon v prvním poločase zasloužil vyhrát,“ uznal sportovně asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

MSFL, 13. kolo -

FC BANÍK OSTRAVA B – 1. FC SLOVÁCKO 2:0 (2:0)

Branky: 28. Jakub Drozd, 81. Marek Jaroň. Rozhodčí: Mankovecký - Proske, Šafrán (Křižák). Žluté karty: Hrubý, P. Jaroň – Vincour. Diváci: 280.

Slovácko B: Borek – Bartoš, Vincour (75. Kabelka), Merdovič, Stropsa – Pernica (63. Yohanna), Kudela (63. Kočí), Velecký, Aldin (63. Polášek), Juroška – Šlechta (63. Koryčan). Trenér: Němčický.

Hosté ze Slovácka v Ostravě svým výkonem zklamali. „V prvním poločase jsme úplně propadli. Byl to náš nejhorší výkon v podzimní části,“ přiznal Šuškavčevič.

„Předvedená hra byla opravdu špatná. Až na pár momentů nám to nefungovalo směrem dopředu ani dozadu. Utkání z naší strany nemělo žádný náboj, bylo to bez energie, bez pohybu. Nedařilo se nám naskočit do zápasu, nebylo to vůbec ono,“ hořekoval.

Mladíci z Uherského Hradiště svůj mizerný výkon v první půli korunovali neproměněnou penaltu Jurošky ve 42. minutě. Domácí gólman Hrubý svůj předcházející faul právě na Jurošku napravil, když křídelníkovi Slovácka střelu kryl.

V tu chvíli už ale hosté prohrávali. Skóre otevřel ve 28. minutě Drozd, který se trefil po průniku a zpětné přihrávce Krupičky z levé strany. Borek proti střele zblízka neměl nárok.

Staré Město na závěr podzimu neskórovalo a poprvé v sezoně ztratilo body

Domácí mohli své vedení ještě navýšit, prudkou hlavičku Říhy ale bravurně vyrazil gólman Borek, hlavička Krupičky šla zase nad.

„Baník hrál dobře a svoji kvalitu prokázal i v ofenzivě. V první půli se dostal snad dom tří nebo čtyř vyložených šancí a jednu z nich proměnil. Jinak nás zachránil Borek nebo i břevno,“ hlásil Šuškavčevič.

Hosté se po změně stran i díky změnám v sestavě zvedli, hru vyrovnali, ale vpředu příliš nebezpeční nebyli. Fotbalisté Ostravy byli aktivnější, vypracovali si více šancí než soupeř.

Samostatný únik Smékala bravurně kryl skvělý Borek, který držel hosty ve hře o body až do 82. minuty, kdy jej přeloboval střídající Marek Jaroň a za stavu 2:0 už bylo hotovo.

„Ve druhém poločase jsme zlepšili přístup i nasazení, ale moc fotbalové to z naší strany nebylo. Chyběla nám lehkost, nějaká myšlenka,“ uvedl Šuškavčevič.

Podle něj zápas částečně ovlivnily i změny v sestavě. Šanci v základní sestavě v neděli dopoledne dostali i méně vytížení hráči, jako jsou Velecký, Šlechta či Stropsa.

„Někteří kluci příležitost využili, jiní ne, ale příčin porážky a špatného výkonu je daleko víc. Příští týden proti Zlínu musíme k derby přistoupit úplně jinak,“ dodává asistent trenéra Slovácka B.