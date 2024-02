„Z naší strany to byl dobrý zápas. Nevyšel nám akorát úvod, který byl pomalejší, ale postupně jsme se dostali do tempa a vytvořili si spoustu šancí. Nastřelili jsme tři tyčky, jedno břevno. Kromě neproměněných šancí mi vadí ještě chyba, kterou jsme udělali na začátku druhé půle. Soupeř to potrestal, šel po ní do vedení. Domácí dali gól z ničeho. My jsme výsledek alespoň vyrovnali, ale měli jsme i další možnosti na to, abychom výsledek otočili a vyhráli,“ hodnotí páteční duel asistent trenéra Slovácka Darko Šuškavčević.

Tým z Uherského Hradiště dorazil do Banské Bystrice bez stopera Holáska, který se s ligovým mužstvem připravuje na nedělní šlágr se Spartou, ostatní hráči byli ve výpravě.

Začátek patřil domácím. „Prvních deset minut měli navrch. Vletěli na nás, my naopak byli rozlámaní z autobusu. Potom jsme se ale rozehráli, začali kontrolovat hru. Soupeře jsme k ničemu nepustili. Dobře jsme ho napadali, brali mu na jeho půlce balony a chodili do šancí,“ říká hostující útočník David Kratochvíla.

Koryčan s Novákem ale mířili do tyče a ani další akce mladíci ze Slovácka nedohráli do gólového konce.

Druhá půle se odehrála ve stejném duchu. Hamšíkův tým příliš nebezpečný nebyl, přesto šel v 52. minutě po chybě soupeře do vedení.

„Vzadu jsme nebyli dost trpěliví a nahráli jim do brejku. Domácí to vykombinovali do prázdné branky,“ líčí Kratochvíla.

Moravané měli dál navrch, stačili ale jenom vyrovnat. Prosadil se Koryčan, jenž srovnal na konečných 1:1.

Hosté byli vítězství daleko blíž, centr Yohanny ale skončil po zásahu domácího brankáře na břevnu, Kratochvíla orazítkoval tyč a v síti neskončila ani rána Nováka.

„Dneska nám v koncovce chybělo větší štěstí,“ povzdechl si Kratochvíla.

I tak hodnotil útočník Slovácka B duel pozitivně. „Po dlouhé cestě a náročné přípravě to od nás rozhodně nebylo špatné, ale takové zápasy bychom měli výsledkově zvládat. Soupeř rozhodně byl k poražení,“ míní Kratochvíla.

Sedmý tým třetí slovenské ligy skupiny západ ale mladíky z Uherského Hradiště dobře prověřil. „Domácí kluci určitě měli kvalitu. Byli rychlí, technicky vybavení. Nevím, s kým bych je srovnal, možná s Hostouní,“ dodává Kratochvíla.

Juniorka Slovácka zakončí dlouhou zimní přípravu příští neděli ve Zlíně, kde se postaví béčku ševců. Derby se hraje na Vršavě od 10.30.