Poprvé se trefil z voleje po centru ze strany, pak dvakrát dostal míč do uličky, prchl…

„Zklamání je obrovské. Vždyť jsme na konci vedli 2:0 a byli blízko první výhře. Konec nám však absolutně nevyšel. Kdyby se hrálo ještě o dvě minuty déle, možná jsme i prohráli,“ nechápe asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

Přitom hosté měli sobotní duel skvěle rozehraný, zápas až na divoký závěr pod kontrolou. „V prvním poločase jsme soupeře nepustili vůbec k ničemu,“ tvrdí Šuškavčevič. „I když domácí jednoduše nakopávali balony dopředu a měli hodně standardních situací, všechno jsme uskákali. Bohužel ani my jsme příliš nebezpeční nebyli. Až na jednu standardku a jeden závar jsme neměli vůbec nic,“ přiznává.

Ve druhé půli šel ale výkon hostující ofenzivy nahoru. Celek z Uherského Hradiště udeřil hned po změně stran, kdy se trefil Koryčan. Druhý gól přidal v 65. minutě po standardní situaci kapitán Kratochvíla.

Ani to však hostům nestačilo. Přitom béčko Slovácka mohlo protivníka několikrát dorazit. „Domácí šli za nepříznivého stavu do rizika. Otevřeli více hru, vzadu se jim objevila okénka. Bohužel dvě nebo tři gólové situace jsme neproměnili a na konci za to pykali,“ smutní Šuškavčevič.

Hosté navíc sestavu prostřídali, náhradníci ale tempo nezachytili a rovněž se podepsali pod zbytečnou ztrátu. „Kluci bohužel nepřinesli do hry klid ani kvalitu,“ mrzí Šuškavčeviče.

Borci ze Slovácka navíc chybovali. Nejprve propadl v souboji s domácím útočníkem stoper Onuoha. „Stoper jeho kvalit, který se připravuje s ligovým týmem, to musí zvládat,“ ví Šuškavčevič.

Pak selhal v jednoduché situaci i Břečka. „Měl míč na noze, ale místo toho, aby jej poslal dopředu nebo do autu, tak mu sjel a skončil v rohu. Soupeř pak centr posadil přímo na hlavu svému brankáři, který nám dal gól,“ kroutí hlavou asistent Slovácka.

Celek z Uherského Hradiště tak po remíze 2:2 stále čeká na první letošní výhru v třetiligové tabulce je až patnáctý.

„Mrzí nás to, ale musíme pracovat dál a s nedostatky bojovat,“ burcuje Šuškavčevič.

Mladíci ze Slovácka v dalším zápase MSFL vyzvou v Kunovicích Frýdek-Místek.

MSFL, 5. kolo -

1. BFK FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ – 1. FC SLOVÁCKO B 2:2 (0:1)

Branky: 90+1. Teplý, 90+3. Prepsl – 50. Koryčan, 65. Kratochvíla. Rozhodčí: Řezníček - Slabý, Ehrenberger (Křižák). Žluté karty: Škorik, Mikulenka, Svatonský – Holásek. Diváci: 230.

Slovácko B: Andres – Tomeška, Holásek, Onuoha, Šuvalija (27. Stropsa) – Okoromi, Kočí, Severa, Břečka - Kratochvíla (74. Šlechta), Koryčan (88. Janečka). Trenér: Němčický.