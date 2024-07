Křídelník Pavel Juroška se tentokrát střelecky neprosadil, góly dávali zahraniční hráči. Skóre v 66. minutě otevřel útočník Ayoola, pojistku v poslední minutě přidal stoper Jaja, jenž se trefil hlavou po rohu.

„Vítězství nás samozřejmě těší. Klukům dodá sebevědomí i chuť do další práce. Na druhé straně výsledky nijak nepřeceňuji. Pořád je to jenom příprava. Až mistrovské zápasy nám ukážou, jak na tom doopravdy jsme,“ říká trenér Slovácka B Pavel Němčický.

Zatímco středeční duel se Stráním přinesl na Bělince spoustu branek a šancí, sobotní dopolední duel byl v Kunovicích o poznání klidnější.

Ubylo gólů i rušných momentů. „Už to nebylo tak divoké, spíše to byla taktičtější bitva,“ přikyvuje Němčický.

„My jsme sice stále v těžkém kondičním bloku, ale v týdnu jsme trošku naťukli i taktiku. Zaměřili jsme se nejen na obrannou fázi, ale i útok,“ přiznává.

Ve Slovácku se o víkendu rozloučili s třemi mladými Američany, kteří se vrátili zpátky za oceán.

Fotbalista Zlína B Štěpán Marcaník po utkání se Slováckem B | Video: Libor Kopl

Proti Zlínu B naopak navlékl bílý dres Alexandr Barša. Bývalý záložník Líšně či Zbrojovky Brno působil v Anglii, kde nejen studoval, ale i hrál v nižších soutěžích, nyní zkouší štěstí v Uherském Hradišti.

„Prokázal své kvality, o jeho setrvání se ale pobavíme i s vedením,“ říká Němčický. „Musíme si sednout a podívat se na celý kádr. Nemá centru brát pouze kusy. Mladí hráči, co k nám přijdou, by měli být perspektivní, musí hrávat a ne sedět na lavičce,“ ví dobře kouč Němčický.

Jeho týmu patřil vstup do utkání. V prvních deseti minutách byl vidět Juroška, který se dostal do dvou zakončení, pokaždé ale pálil jen do připraveného gólmana Bachůrka.

Ševci zahrozili po centru Hamalčíka, Chytil ale hlavičkoval mimo.

Zbytek první půle byl vyrovnaný, bez výraznějších šancí.

I po změně stran se dlouho hrálo hlavně mezi šestnáctkami. Domácí byli silnější na míči, do zakončení se ale dostávali jen velmi obtížně.

Velkou šanci v 65. minutě zazdil Ayoola, po úniku Jurošky dorážel z malého vápna vedle.

Nigerijský forvard skóroval až z další akce, když se třinácti metrů trefil přesně k tyči.

Zlíňané po prostřídání nebyli tak aktivní, spíše se bránili. Nejblíže vyrovnání byl Marcaník, hostující krajní bek ale brankáře Urbana nepřekonal.

Odpor rivala zlomil v poslední minutě Jaja, urostlý stoper skóroval hlavou po rohu.

Bylo hotovo.

„Měli jsme územní převahu, kterou jsme korunovali dvěma brankami. Bylo vidět, že s únavou přicházejí i chyby. Soupeř měl vzadu více okének, které jsme potrestali,“ těší Němčického.

Juniorka Slovácka tak zůstává v letní pauze neporažená. Nyní ale řeší dalšího soupeře. Divizní Kozlovice totiž celku z Uherského Hradiště nečekaně odřekly generálku, účastník MSFL musí narychlo sehnat jiného protivníka.