„Pro nás to byl velice těžký zápas. Hodonín stejně jako v letní přípravě, kdy jsme proti němu hráli, hlavně směrem dopředu ukázal svoji sílu. Domácí hráli na dva útočníky, hlavně v deseti jsme to měli vzadu těžké, ale kluci to zvládli, uskákali, ukopali, zuby nehty ubránili, o to je vítězství pro nás cennější,“ radoval se asistent trenéra Slovácka Darko Šuškavčevič.

MSFL, vložené 17. kolo -

FK HODONÍN – 1. FC SLOVÁCKO B 1:2 (1:1)

Branky: 22. Dressler – 15. Koryčan, 54. Juroška. Rozhodčí: Mayer - Tomanec, Svoboda (Vacula). Žluté karty: Sukup, Smékal, Dressler – Vincour, Polášek, Juroška, Velich. Červené karty: 40. Němčický (trenér), 63. Juroška (oba Slovácko B).

Diváci: 250.

Hodonín: Petráš – Helísek, Dressler, Smékal, Sukup (72. Mazuch), Pazdera (60. Fila), Kadlec (46. Bohun), Švantner, Holek, Dunda, Jáger. Trenér: Švantner.

Slovácko B: Velich – Bartoš, Vincour, Merdovič, Porč - Pernica, Kudela, Polášek, Aldin (65. Pak), Juroška – Koryčan (74. Šlechta, 95. Kočí). Trenér: Němčický.

V domácím táboře naopak zavládlo po další ztrátě velké zklamání. „Když nedáme góly, nemůžeme vyhrát. Soupeř silnou vůlí a dravostí urval tři body, my jsme podali špatný výkon,“ řekl po utkání hodonínský trenér Pavol Švantner.

Jeho tým chtěl před vlastním publikem odčinit porážku 1:3 z Kroměříže, úvod zápasu však patřil hostům, které po čtvrthodině hry poslal do vedení Tadeáš Koryčan. „Úvod duelu jsme příliš nezachytili, inkasovaná branka nás navíc srazila. Naštěstí jsme byli dole pouze pět minut a přišlo vyrovnání,“ uvedl hodonínský záložník Milan Kadlec.

Domácí fanoušky rozjásal ve 22. minutě Patrik Dressler, který si naskočil na centr Ondřeje Sukupa a hlavou prostřelil bezmocného brankáře hostů Velicha. „Od vyrovnávací branky jsme byli jednoznačně lepší než soupeř. Bohužel jsme neproměnili další šance, což nás v poločase mrzelo. V kabině jsme si řekli, že zápas zvrátíme na svou stranu,“ netajil sedmadvacetiletý záložník.

Ještě před odchodem do kabin byl po dvou žlutých kartách vyloučen hostující trenér Pavel Němčický, jenž nejprve kritizoval pomezního rozhodčího a chvíli na to i hlavního, který hostujícího kouče poslal na tribunu. „Utkání bylo opravdu se vším všudy, hrál se fotbal nahoru dolů. Bohužel jsme se nevyvarovali určitých chyb, jednou z nich bylo i moje vyloučení,“ komentoval situaci Němčický.

Hlavní postavou druhého dějství byl bezesporu hostující Juroška. Jednadvacetiletý záložník nejprve vrátil Slovácku vedení 2:1 a o několik minut později byl po dvou žlutých kartách vyloučen.

Hodonín vycítil šanci na vyrovnání a vše vsadil na jednu kartu. „Poslali jsme do hry ofenzivní hráče, ale početní výhodu jsme nevyužili. Hráli jsme na riziko a hráči byli v křeči. Čekal bych od týmu víc, máme dost zkušené mužstvo, které si musí s takovou situací poradit,“ tvrdil Švantner.

Ten viděl na hře svých svěřenců řadu nedostatků. „Předfinální fázi jsme si měli lépe připravit, v šestnáctce bych si představoval větší tlak, ale chybělo nám i štěstí. Měli jsme dvě gólové hlavičky, které bohužel mířily mimo. Zápas jsme si prohráli sami,“ krčil rameny domácí stratég, jenž v utkání postrádal středopolaře Tomáše Langera, kterého na delší dobu vyřadilo zranění.

Ani po remíze s Rosicemi a dvou porážkách od Kroměříže a rezervy Slovácka však nováček třetí ligy nevěší hlavu. „V Kroměříži jsme odehráli velmi dobrý druhý poločas, minimálně remízu jsme si zasloužili. Není důvod panikařit, odehráli jsme teprve pět kol. Věřím, že když na sobě budeme tvrdě pracovat, úspěch se dostaví. Všichni nás chválí, jak jsme kvalitní mančaft, ale měl bych v kabině chválu krotit, protože zas tak dobří nejsme. Do dalších zápasů vstoupíme s pokorou,“ hlásil Švantner.

Jeho protějšek byl po utkání spokojenější. „Věděli jsme, že Hodonín má velmi zkušený mančaft, nebyl to jednoduchý zápas. Nám se podařilo navázat na domácí výhru nad Vítkovicemi, za což jsem rád. V závěru při nás stálo i štěstí, ale musím klukům poděkovat, že se semkli a vydřeli důležité tři body,“ dodal Němčický.