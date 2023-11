Bojovný duel dvěma góly v závěrečné čtvrthodině rozhodl Adam Jasenský.

„Zklamání je obrovské. V Hranicích jsme samozřejmě chtěli uspět, soupeře přeskočit, ale stejně jako v předcházejících zápasech nás srazily individuální chyby. Tímto výsledkem jsme jenom podtrhli velmi nevydařený podzim," smutní asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčević.

Mladý uherskohradišťský tým získal v sedmnácti kolech jenom čtrnáct bodů, hůře jsou na tom nyní jenom poslední Bohunice.

„Tento půlrok nám vůbec nevyšel. Chtěli jsme se pohybovat samozřejmě výš, ale současný kádr momentálně na víc asi nemá," tuší Šuškavčević.

„Na rozdíl od minulého ročníku nám chybí tři nebo čtyři zkušenější kluci, co by to vzali na sebe a mužstvo táhli. Když přišli kluci z áčka, bylo to samozřejmě lepší, ale v obranné fázi děláme chyby," štve bývalého zadáka.

Bez pomocí hráčů z nejvyšší soutěže by ale na tom béčko Slovácka bylo ještě hůře. Přitom v řadě utkání se zkušenějším soupeřům herně vyrovnalo, ale slibně rozehraný duel nedotáhlo nebo si ho samo pokazilo.

„Snad až na Karvinou nás žádný jiný tým vyloženě nepřehrál. Soupeři nás předčili v důrazu, efektivitě. Nám pokaždé chyběl kousek, aby to bylo lepší," uvedl.

Stejné to bylo při rozlučce s letošním kalendářním rokem. I když si hosté už v prvním poločase vypracovali několik vyložených příležitostí, bezbrankový stav se do přestávky nezměnil.

Dvakrát v zakončení neuspěl Juroška, Mihálik napálil tyč a Břečka v největší ložence nastřelil pouze vracejícího se gólmana Spurného.

„Neproměněné šance nás strašně mrzí. Nedokázali jsme to tam dotlačit, možností ke skórování přitom bylo moc," říká asistent trenéra Slovácka B.

Hosté byli za svoje úsilí a aktivitu odměnění pouze jednou. V 59. minutě se prosadil Kohút a bylo to 0:1.

Tým z Uherského Hradiště pak mohl protivníkovi odskočit, ale druhý gól nepřidal, a tak nakonec po zahozených šancích pykal.

„Místo toho, abychom na konci hráli jednoduše a balony kopali dopředu, stopeři na těžkém a podmáčeném terénu chtěli hrát a míče posílali doprostřed hřiště. Důrazný soupeř toho využil a po zisku balonu dvakrát udeřil," líčí Šuškavčević.

Hranice v záchranářském souboji spasil Jasenský. Bývalý záložník Zlínska, Luhačovic či Napajedel nejprve v 75. minutě po zpětné přihrávce propálil gólmana Andrese, aby chvíli před koncem svým druhým gólem završil hranický obrat.

„Byla to jednoduchá situace. Po dlouhém nákopu soupeře jsme nevyhráli první hlavičku, odražený balon se dostal k domácímu hráči, který si to v klidu nachystal a vystřelil," popisuje.

Slovácko B už reagovat nedokázalo, domů se vracelo s prázdnou.

Svěřenci trenérů Němčického a Šuškavčeviće se bude i po skončení podzimní části dál připravovat. „Trénovat budeme až do poloviny prosince. Příští pátek nás čeká přípravné utkání ve Vídni s béčkem Rapidu," informuje bývalý stoper Slavie Praha a Olomouce.