Má za sebou nadmíru povedený víkend. Útočník Slovácka David Kratochvíla si v sobotu proti Plzni odbyl ligovou premiéru, v neděli dopoledne pak juniorce uherskohradišťského týmu dvěma góly pomohl skolit druhé Zlínsko. Svěřenci trenéra Pavla Němčického v souboji dvou krajských rivalů zvítězili na kunovické Bělince 3:0 a jsou zase o kousek blíž vytoužené záchraně.

Útočník Slovácka B David Kratochvíla po utkání se Zlínskem | Video: Libor Kopl

„Byl to pro mě příjemný týden,“ culil se Kratochvíla.

Výhry nad soupeřem z Otrokovic si právem považoval. Domácí zvládli těžkou šichtu i bez ligových posil, soupeře z popředí tabulky předčili v nasazení, efektivitě.

„Zlínsko je kvalitní soupeř. Dobře jsme se ale na něho nachystaliů. Body jsme chtěli víc. Konečně nám to tam začalo také padat. Dneska jsme z mála šancí dali hodně gólů. Makat a sbírat body však musíme dál,“ ví dobře forvard Slovácka B.

Mladý celek z Uherského Hradiště nyní okupuje čtrnáctou nesestupovou příčku, dostal se na hranici třiceti bodů a dýchá se mu zase o něco lépe.

„Jsem moc rád, že jsme v posledních čtyřech zápasech získali deset bodů, z toho jsme třikrát neinkasovali, což je dobrý počin. Soutěž ale pokračuje. Je potřeba si výhru užít, ale v pondělí zase začneme fungovat směrem k dalšímu zápasu v Rosicích,“ říká kouč Slovácka B Pavel Němčický.

Mužstvo po nedělním triumfu právem chválil. Porážka o tři góly však byla pro hosty krutá. „Výsledek vypadá jednoznačně, ale nebylo to vůbec jednoduché utkání. Byli jsme produktivní, soupeře jsme nijak nepřehrávali. To spíš hosté se tlačili více dopředu a my výhru potvrdili z křídelních akcí,“ uvedl Němčický.

Juniorku Slovácka nasměroval za důležitou výhrou Kratochvíla. Skóre otevřel po čtvrt hodině hry umístěnou přízemní střelou k levé tyči. Trefil se svojí slabší levou nohou. „Zápas hodně ovlivnil první gól, který jsme inkasoval hned z první pološance,“ míní kouč Zlínska David Rojka.

Hosté z Otrokovic mohli výsledek do přestávky srovnat, Jovanovič ale mířil pouze do tyče. Jiné šance žádný z týmů neměl, hrálo se převážně mezi šestnáctkami.

Hostující trenér Rojka se snažil mužstvo pozvednout, o poločase vystřídal tři hráče,

Pecuch, Mirvald ani Russmann ale k vyrovnání hosty nedotlačili. Naopak, po centru Okoromiho se hlavou trefil Kratochvíla a bylo to 2:0.

„Chtěli jsme hru ve druhé půli oživit, což se moc nepovedlo. Brzy jsme dostali druhou branku a v tu chvíli bylo zápase,“ soudí Rojka.

Hosté se snažili. V závěru otevřeli hru a ve zbytku utkání byli aktivnější, moc šancí ke skórování si ale nevytvořili. Snížit mohl kapitán Krakovčík, po centru střídajícího Vintra ale hlavičkoval těsně nad.

„Na můj vkus to od nás bylo málo,“ říká Rojka. „Domácí jsme nedostali pod takový tlak, jaký bychom chtěli. Centrů i náběhových věcí tam bylo málo. Těžko jsme se dostávali do šancí. Kvalita na posledních třiceti metrech byla nízká,“ v dobře.

Zlínsko navíc v závěru inkasovalo ještě třetí branku. Po centru Bartoše se hlavou prosadil Okoromi a bylo hotovo.

„Výsledek hovoří za vše. Slovácku jsme to ale strašně usnadnili,“ vadilo kouči Zlínska, které i přes venkovní prohru zůstalo v tabulce na druhém místě a sezonu dohrává v poklidu.

„Do konce schází šest kol a my z toho pět utkání hrajeme doma, jedeme jenom do Rosic. Pokusíme se udělat co nejvíce bodů, ale nyní prožíváme složitější období,“ připouští.

„Není moc o co hrát, navíc nás unavují mediální věci. Pořád slyšíme nějaké narážky. Je to fakt složité, ale na Slovácku jsme to prohráli sami. Kluci neodvedli to, co měli. Nenavázali jsme na zápas se Znojmem, což mě mrzí,“ dodal Rojka.

Jeho tým si může zvednout náladu už v pátek, kdy doma hostí Uherský Brod. Slovácko B jede do Rosic.