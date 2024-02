„Pro nás to byla další dobrá prověrka. Soupeř patří ke špičce ČFL. Hlavně první poločas měl oboustranně kvalitu i tempo. Nás těší další výhra s nulou. Počtvrté jsme neinkasovali, což je vždycky základ k dobrému výsledku. Zatím jsme spokojení, ale pořád je to jenom příprava. Důležité bude, aby se nám takto dařilo i s mistrovských zápasech,“ vnímá trenér béčka Slovácka Pavel Němčický.

K dispozici už měl brankáře Urbana i Kudelu s Bartošem, kteří se v lednu připravovali s ligovým mužstvem. „Rotace je normální. Kluci potřebují herní vytížení, proto jsme je nasadili. Zda budou na jaře ve Slovácku, nebo půjdou někam na hostování? Nedokážu říct. To se musíte zeptat jinde,“ pronesl Němčický.

Tomu chyběl už jenom nemocný stoper Holásek. „Ten by se měl u nás objevovat taky častěji,“ míní Němčický.

Moravané šli do vedení v úvodu střetnutí, kdy se prosadil Kratochvíla. Pojistku přidali domácí až na konci zápasu, na konečných 2:0 upravil po Tomeškově centru Koryčan, jenž propálil hostujícího brankáře.

„Pro nás to byla zajímavá konfrontace dobrý zápas s kvalitním soupeřem. Hostouň je druhý v ČFL, měla svoji sílu. My jsme to ale zase zvládli vzadu s nulou, za což jsme rádi. V přípravě jsme ještě neinkasovali, musíme tak hrát dál,“ říká obránce Slovácka B Aleš Kočí.

Tým z Hostouně, která se nachází šestnáct kilometrů západně od Prahy v okrese Kladno, dorazil na Slovácka na víkendové minisoustředění. Parta kouče Dominika Rodingera se ubytovala v hotelu Synot ve Starém Městě, kromě sobotního přípravného utkání stihla také návštěvu prvoligového zápasu Slovácka s Pardubicemi. Večer stmelila kolektiv, v neděli se pak vrátila domů.

Němčického tým v dalším utkání vyzve na kunovické Bělince divizní Bzenec.