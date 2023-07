Herně nepropadli, ale na první výhru v letní přípravě stále nedosáhli. Fotbalisté Slovácka B po dvou remízách poprvé neuspěli, ve Vídni podlehli juniorce slavného Rapidu 1:3. Jediný gól hostů z Uherského Hradiště vstřelil dorostenec Lukáš Králík.

Fotbalisté Slovácka B (bílé dresy) se ve Vídni utkali s juniorkou Rapidu. | Foto: Manfred Szieber

„Pro nás to i přes prohru byla dobrá konfrontace s kvalitním soupeřem. Z naší strany to nebyl žádný propadák. Ve hře byly i dobré věci. Dokonce jsme si vypracovali čtyři úplně stoprocentní šance. Třikrát jsme šli úplně sami na domácího brankáře, ale nic se nám nepodařilo proměnit. Na druhé straně soupeř v ofenzivě prokázal svoji sílu, tři příležitosti proměnil, nějaké další ještě nevyužil. My jsme bohužel v zakončení nebyli až tolik precizní,“ zhodnotil sobotní duel asistent trenéra Slovácka Darko Šuškavčevič.

Přípravný fotbal -

SK RAPID VÍDEŇ B – 1. FC SLOVÁCKO B 3:1 (1:0)

Branka Slovácka B: Lukáš Králík

Moravané přijeli do Vídně bez marodů Holáska a Kratochvíly, chyběl i zraněný Kočí, který se připravuji s prvním týmem. Naopak zab béčko nastoupil stoper Onuoha a také dva další afričtí hráči.

Na zkoušce v béčku Slovácka jsou křídelník David Okoromi a útočník Bassey Dongesit. „Jsou s námi teprve dva dny. Uvidíme, jak si povedou, ale minimálně jeden z nich by měl u nás zůstat,“ tvrdí Šuškavčevič.

Hosté v tréninkovém centru Körner zanechali slušný dojmem, rakouského protivníka potrápili. Domácí šli do vedení v 9. minutě, kdy se prosadil Kaygin.

Celek z Uherského Hradiště si ještě za bezbrankového stavu a i když prohrával 0:1 vypracoval velké možnosti ke skórování, ale Šlechta, Koryčan ani Okoromi gól nedali.

Na druhé straně zahodili i nějaké šance mladí fotbalisté Rapidu. Druhý gól domácích přidal po hodině jeden z testovaných hráčů, jehož jméno klub neuvedl. Béčko Slovácko stačilo skóre snížit, když se poprvé za juniorku prosadil dorostenec Králík.

Další tutovku zazdil Severa. Na vyrovnání už ale hosté nedosáhli. Naopak, v 82. minutě pojistil výhru juniorky Rapidu Grabovskis.

„Zápas splnil svůj účel. Podmínky v tréninkovém centru Rapidu byly výborné. Pro nás to byla výborná prověrka,“ dodal Šuškavčevič.

Juniorka Slovácka zakončí krákou letní přípravu příští neděli, kdy v Kunovicích vyzve v derby béčko Zlína. Generálka na start MSFL začíná v 10.15.

