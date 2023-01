„Na to, že to byl první zápas po dlouhé pauze můžeme být s výsledkem i s předvedenou hrou spokojení. Některé momenty byly povedené. Na druhé straně i Sigma ukázala svoji kvalitu a stejně jako my si v zápase vytvořila vyložené šance, které na rozdíl od nás neproměnila, i proto je rozdíl ve skóre takový,“ uvedl asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.