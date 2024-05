„Je škoda, že jsme náskok neudrželi do přestávky, možná by se zápas vyvíjel jinak. Každopádně bod s ohledem na kvalitu soupeře bereme. Rosice jsou hlavně v domácím prostředí nesmírně silné. Pro naše mladé kluky bylo utkání nesmírně fyzicky náročné, zvládli to však dobře,“ uvedl asistent trenéra Slovácka Darko Šuškavčevič.