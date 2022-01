Přípravný fotbal -

1. FC Slovácko B – MSK Břeclav 2:0 (0:0)

Branky: 56. Yohanna, 89. Koryčan

Slovácko B: Borek - Pak, Pisár, Stojmenov, Porč (Gabriš) - Tomaštík, Kočí, Vincour, Yohanna - Kratochvíla, Koryčan.

Mladé hráče po úvodním zápase ale příliš nechválil. „Utkání po fyzické stránce splnilo účel. Hráči to odmakali. Splnili to, co jsme po nich chtěli. S výsledkem jsem spokojený, ale hra musí být příště lepší. Do startu soutěže to musíme ještě vyladit,“ uvedl pro klubovou televizi Šuškavčevič.

Pátý tým MSFL odehrál velice dobře hlavně úvodní půlhodinu, z převahy ale žádnou branku nevytěžil. „Měli jsme spoustu šancí, vypracovali si tak čtyři, pět tutovek, akorát provedení nebylo podle našich představ. Finální fáze nebyla dobrá,“ uznal Šuškavčevič.

Závěr první půle ale postihlo béčko Slovácka výpadek, který jej provázel i po změně stran. „Pokazili jsme strašně moc přihrávek, což pokračovalo i druhý poločas. I když jsme šli do vedení, pořád to nebylo ono,“ uvedl.

Juniorku Slovácka poslal do vedení v 56. minutě Emmanuel Yohanna. Talentovaný dorostenec se v šestnáctce soupeře zbavil obránce a tvrdou ranou pod břevno otevřel gólový účet. Pojistku v samotném závěru přidal dorážející Koryčan.

Fotbalisté Slovácka B další zápas sehrají příští sobotu na Vršavě s rezervou Zlína.