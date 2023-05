Fotbalisté Slovácka B po třech zápasech bez výhry v MSFL znovu zabrali, brali všechny body. Svěřenci trenérů Němčického a Šuškavčeviče v nedělním zápase 30. kola přehráli na hřišti v Kunovicích juniorku Baníku Ostrava 5:1 a vylepšili si dojem po posledních nepovedených duelech.

Fotbalisté Slovácka B (modré dresy) ve 30. kole MSFL přehráli juniorku Baníku Ostrava 5:1. | Foto: Deník/Libor Kopl

Za domácí se střelecky prosadilo hned pět hráčů, za hosty skóroval pouze Stoklásek.

„Výsledek hovoří sám za sebe, i když pro Baník je krutý. Nám se s béčky hraje dobře. Soupeři chtějí hrát otevřený fotbal, což nám vyhovuje. Pokaždé je to kdo z koho. Od nás to byl slušný zápas, my jsme měli větší kvalitu v ofenzivě,“ uvedl trenér Slovácka B Pavel Němčický.

Domácí mladíci si proti Baníku počínali velice dobře, v bezstarostném utkání si připsali nečekaně vysokou výhru.

„Věděli jsme, že se po minulých zápasech musíme zlepšit. Předtím to od nás nebylo moc dobré. Tento zápas jsme chtěli zvládnout, soupeře porazit, což se nám podařilo. I za stavu 3:1 jsme útočili, hráli naplno, šli za dalšími brankami. Utkání jsme zvládli velmi dobře. Výsledek je hezký,“ uvedl stoper Slovácka B Daniel Holásek.

Celku z Uherského Hradiště vyšel vstup do utkání, v 6. minutě šel po rohovém kopu do vedení. Míč do sítě po závaru uklidil dorážející Koryčan.

Hosté byli v prvním půli rovnocenným soupeřem, na konci první půle skóre srovnali. Hlavou se trefil Stoklásek. Slovácko B si ale rychle vzalo vedení zpět. Povedou ranou se prosadil Břečka.

Domácí zlomili odpor soupeře v úvodu druhé půle, kdy skórovali třikrát v rozmezí šesti minut.

Koryčan ještě v jasné šanci neuspěl, ale kapitán Kratochvíla vzápětí potrestal další zaváhání v hostující obraně a prudkou ranou propálil gólmana Struhaře.

Vzápětí přidal čtvrtý gól Velecký a krátce po příchodu na hřiště se mezi střelce zapsal i střídající Koryčan.

Ostravští mladíci se snažili debakl alespoň zmírnit, pořádnou šanci už si ale nevypracovali. Závěr se dohrál v poklidu.

Béčko Ostravy po další porážce zůstalo v tabulce MSFL čtvrté, juniorka Slovácka zůstalo sedmé. Už ve středu ale v Kunovicích přivítá šestý Hodonín, takže v případě další výhry se může na rivala dotáhnout.

„Čeká nás menší derby. V týmu soupeře jsou i někteří hráči od nás ze Slovácka. Mohl by to být dobrý fotbal,“ míní Němčický.

Dohrávka 34. kola MSFL na Bělince začíná v 17.00.

MSFL, 30. kolo -

1. FC SLOVÁCKO B – FC BANÍK OSTRAVA B 5:1 (2:1)

Branky: 8. Koryčan, 39. Štěpán Břečka, 59. David Kratochvíla, 62. Dominik Velecký, 65. David Šlechta - 38. David Stoklásek. Rozhodčí: Gasnárek – P. Mayer, Tomanec (Kratochvíl). Žlutá karta: Říha (Ostrava B). Diváci: 88.

Slovácko B: Urban – Bartoš, Holásek, Onuoha, Stropsa – Severa, Velecký (75. Kozel), Aldin, Břečka (69. Mitrevski) - Kratochvíla, Koryčan (63. Šlechta). Trenér: Němčický.