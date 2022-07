„Před zápasem jsem si na to vzpomněl, ale bylo to nešťastné,“ ví třiadvacetiletý útočník. „Domácí kluk na mě spadl a zlomil mi kotník. Podstoupil jsem operaci a byl půl roku mimo,“ přidává.

Teď je ale fit a ve skvělé formě. Rodák z Bánova se v prvním soutěžním utkání nové sezony blýskl hattrickem. Tři góly vstřelil za dvanáct minut a to ještě v prvním poločase před vedoucí brankou Nevařila poslal míč zblízka do břevna.

„Je to vynikající, dobře jsem se nastartoval. Snad to tak bude pokračovat dál,“ přeje si.

Josefík byl klíčovým mužem ČSK v předkole MOL Cupu. Svými přesnými zásahy zlomil odpor divizního nováčka, který ve druhé půli už šlapal vodu.

„První poločas ještě s námi drželi krok, pak už ale fyzicky odešel. Zlomový byl druhý gól,“ ví dobře.

A právě po něm udělal se slavícími spoluhráči rukama tradiční kolébku, na dálku oslavil narození syna brankáře Nemravy. „Před zápasem jsme si s kluky řekli, že to uděláme, ale v prvním poločase jsme na to zapomněli a vyšlo to až na podruhé,“ přiznává šťastný střelec.

Podívejte se: Baťov vydržel jenom hodinu. Postup Brodu hattrickem jistil Josefík

I když Broďané nakonec krajského rivala deklasovali 5:0, úplná selanka to nebyla. „Nechtěli jsme to vůbec podcenit. I trenér nás upozorňoval na kvalitu soupeře. Znal Baťov z minulé sezony, kdy proti nim hrál s Luhačovicemi,“ připomněl útočník.

Hosty nerozhodil protivník ani umělá tráva, na které se v pátek večer hrálo. „Pro nás to byl trochu nezvyk, ale Baťov to tak má, takže s tím nic neuděláme, ale přírodní tráva je samozřejmě lepší,“ má jasno.

Společně s parťáky se speciálně na umělém koberci den před utkáním chystal. Broďané se po rozsáhlé letní obměně kádru teprve sehrávají, slovácký celek se učí hrát jiným stylem.

„Je to něco nového,“ upozorňuje mladý kapitán. „Sedm kluků odešlo, pár jich přišlo. Nový trenér praktikuje jiný styl. Za trenéra Ondy jsme hrávali jinak. Nechceme se jenom spoléhat na brejky a standardky, ze kterých jsme v minulosti těžili. Teď víc držíme balon, kombinujeme po zemi,“ líčí.

Zda s touto hrou uspějí v MSFL, je otázkou. V dalším kole MOL Cupu proti druholigovému Vyškovu se ale jistě více zatáhnout, budou se spíše bránit. „V poháru chceme dojít co nejdál, abychom se potkali s lepšími týmy. Teď se k nám vrátí kamarád Jícha, snad mu to pořádně zpříjemníme,“ směje se Josefík.