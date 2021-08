Od zraněného stopera Michala Vrágy převzal kapitánskou pásku, na hrotu útoku se statečně rval. Forvard Uherského Brodu Robin Josefík dělal jihlavským obráncům hlavně v první půli problémy. Po přestávce dokonce mohl pojistit vedení domácích, po brejku ale pálil ve výhodné pozici nad.

útočník Uherského Brodu Robin Josefík (v červeném dresu) při zápase 2. kola MOL Cupu s vysočinou Jihlava | Foto: Deník/Libor Kopl

„Mrzí mě to. Mohl jsem rozhodnout. Balon jsem měl ale pod nohou, kopl jsem to špatně. Kdybych si to lépe zpracoval, bylo by to lepší,“ ví dobře.