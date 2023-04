„Nastavení hráčů musí být úplně jiné. Nemůže to vypadat, že je jim to jedno, když jsme jednou nohou v divizi,“ říká.

Podle kouče Uherského Brodu se tým musí vzchopit. Zlepšení očekává především od starších hráčů, opor. „Každý musí začít u sebe a nehledat chyby jinde. Jsme přitlačení ke zdi, do rohu. Zkušení hráči musí přidat a vzít na sebe. Od gólmana počínaje, přes stopery až na hrot útoku. Každý týden se bavíme o tom stejném a nic se nelepší. Není to věcí systému, ale jednotlivce. Bohužel v kritických momentech situaci to hráči nezvládají. Přitom to nemůže stát na dorostencích, kteří se teprve učí a sbírají zkušenosti,“ prohlásil.

Slovácký celek i dál sráží špatné řešení obranných situací, při kterých Broďané nejsou dostatečně zodpovědní a důrazní. „Hráči nejdou balonu naproti, bojí se toho. Opravdu každá standardka soupeře v našem případě smrdí,“ říká.

Frýdek poprvé potrestal nedůslednost protivníka ve 25. minutě, po rohovém kopu otevřel skóre Střelec. Druhý gól o chvíli později přidal Obuch. Jeho centr po standardní situaci zapadl k zadní tyči do sítě.

Navštívili jsme: Slovácko B v deštivé předehrávce podlehlo Uničovu, je sedmé

Valcíři měli dál navrch, hrozili. V dalších šancích se ocitl Střelec, ale proti Nemravovi ani v jednom případě neuspěl. Dvakrát mířil nepřesně, hlavičku domácího útočníka lapil ex-ligový gólman.

Hosté těžké chvíle přečkali a po dohrané standardní situaci výsledek snížili. Ve 45. minutě snížil kapitán Lorenc.

„Frýdek měl v první půli daleko víc šancí, které jsme přežili. Za stavu 2:1 jsme byli zpět v zápase. Líbilo se mi hlavně prvních dvacet minut druhé půle, na kterých v dalších zápasech můžeme stavět. V celkovém kontextu hry to ale od nás bylo strašně málo,“ ví Pazdera.

Přesto mohli Broďané výsledek srovnat, ale rána Flasara šla těsně vedle a Tkadlec hlavou mířil pouze do břevna.

Valcíři si znovu pomohli standardkou. Trestný kop Rubého i s přispěním bránícího hráče skončil za Nemravou v síti. Výhru domácího týmu zpečetil v závěru Barkov, jenž se prosadil po centru Hykela.

Fotbalisté Uherského Brodu jsou po prohře 1:4 až třináctí. Před šestnáctým Frýdlantem mají pouze jednobodový náskok. Jarní sérii nezdarů se pokusí zastavit proti rozjetému Uničovu.

MSFL, 24. kolo -

MFK FRÝDEK-MÍSTEK – ČSK UHERSKÝ BROD 4:1 (2:1)

Branky: 25. Pavel Střelec, 30. Maxim Obuch, 77. Patrik Rubý, 90. Timofej Barkov – 45. Matěj Lorenc. Rozhodčí: Julínek - Slabý, Vejtasa (Křižák). Žluté karty: Hykel – Lorenc, M. Michalec. Diváci: 209.

Uherský Brod: Nemrava – Flasar, Tkadlec, Lorenc, M. Michalec – Švrček (62. Mančík), Leskovjan (62. Šmatelka), Venený (55. Nevařil), Strachoň, Chrudina (46. Obdržálek) - J. Michalec. Trenér: Pazdera.