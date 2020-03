„Snažil jsem se jenom trefit bránu. Jsem rád, že to vyšlo,“ usmíval se dvacetiletý fotbalista.

Po utkání ale už tak dobrou náladu neměl. Broďané na Lapači ztratili dvougólové náskok, s Vyškovem jen remizovali 2:2. „Určitě je to zklamání. Měli jsme zápas dobře rozehraný, ale bohužel jsme to nakonec neudrželi. Ale myslím si, že za bod můžeme být rádi,“ ví dobře.

První utkání po dlouhé zimní přestávce bylo hodně fyzicky náročné. „Byl to souboj za soubojem, ale tak to bude asi každý zápas, takže se nato musíme připravit,“ říká Josefík.

Sobotní duel se odehrál na Lapači, kde Ondrůškův tým strávil celou zimní přípravu. Domácí fotbalisté jsou na tamní prostředí zvyklí, s umělou trávou problém nemají. „V těchto podmínkách je určitě lepší než přírodní tráva, která není tak rovná. Ale jakmile bude na Orelském hřišti připravený povrch, určitě tam hned přejdeme,“ věří Josefík.

Broďané proti zdatnému a zkušenému protivníkovi spoléhali na rychlé brejky a standardní situace. Přitom do utkání šli s jinou taktikou. „Chtěli jsme i kombinovat, ale soupeř nás k nějakým velkým akcím nepustil. Naštěstí máme dobré hlavičkáře, a tím pádem se z toho snažíme vytěžit co nejvíc. Tohoto herního stylu bychom se chtěli držet i dál,“ uvedl mladý středopolař, který nastoupil na své oblíbené pozici podhrotového útočníka, kde mu to vyhovuje úplně nejvíc.

Ofenzivu Uherského Brodu v závěru první půle oslabilo zranění Marka Janši. Posila ze Slovácka si přivodila úraz při zakončení své střely a ještě před přestávkou musela střídat. „Byl to problém, protože jsme museli poměrně brzy sáhnout do sestavy. Na druhé straně náhrada za něho to zvládla taky dobře,“ chválí Josefík spoluhráče Váňu.

Slovácký celek přišel v zimní přestávce hned o sedm hráčů kádru, proto se mužstvo stále ještě sehrává. „Nějaké odchody nás fakt mrzí, ale na druhé straně přišli kvalitní kluci, takže s doplněním mužstva můžeme být spokojení,“ říká.

Fotbalisty Uherského Brodu po průvanu v kádru čeká na jaře drsný boj o udržení ve třetí lize. Vrága a spol. jsou po osmnácti odehraných kolech až čtrnáctí, před sedmnáctým béčkem Zlína mají jenom čtyřbodový náskok. Nejen Broďanům ale nahrál fakt, že po hlasování zástupců všech klubů MSFL bude i v příští sezoně mít třetí liga na Moravě osmnáct účastníků, takže do divize nebude padat tolik týmů. „Určitě jsme tomu rádi. Je větší šance se udržet v téhle soutěži, takže to vítáme,“ přiznává Josefík.

Dvacetiletému záložníkovi MSFL maximálně vyhovuje. Šikovný středopolař, který čtyři roky strávil ve vyhlášené akademii Slovácka, na vyšší soutěž ani přestup do jiného klubu nemyslí. „V Brodě je dobrý kolektiv, jsem tady spokojený,“ dodává.