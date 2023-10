Hostující lavička se ve navíc ve dvou případech dožadovala pokutového kopu. „Stoprocentně tam byly i sporné situace,“ míní Šuškavčevič.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Jak se ohlížíte za zápasem na hřišti Zlínska?

Chtěli jsme to zlomit, ať se bodově dotáhneme na spodek. Uvědomovali jsme si, že kvalita naší jedenáctky dnes nebyla úplně ideální, přesto jsme to chtěli ubojovat. Prvních 40 minut jsme dozadu hráli dobře, pak jsme propadli při jedné standardce. Směrem dopředu jsme nic neměli, potřebovali jsme více ulevit obraně.

Druhých pětačtyřicet minut bylo z vaší strany lepších, že?

Do druhé půle jsme šli s tím, že zlepšíme obrannou fázi, což se nám podařilo. Měli jsme spoustu příležitostí, které jsme neproměnili. Stoprocentně tam byly i sporné situace. Nakonec jsme vstřelili vyrovnávací gól. Škoda branky na 1:2. Mslím si, že jsme si zasloužili bodovat. Kluci odevzdali vše, co bylo v jejich silách. Výsledek je pro nás krutý.

Posledních patnáct dvacet minut jsme do hry vložili velké úsilí, soupeře přehrávali…

S výsledkem jsme něco chtěli udělat. Posledních dvacet minut bylo kvalitních, hrálo se nahoru dolů. Mohli jsme to i otočit. Nezbývá nic jiného, než i nadále bojovat a poprat se s tím.

I za stavu 1:1 jste hodně útočili. Byl bod málo?

Viděli jsme šanci na vítězství, domácí nebyli vzadu až tolik jistí, dostávali jsme se k hodně slibným situacím. Kdybychom to lépe řešili, mohlo to skončit i gólem. Hnali jsme se tam, pak jsme v 91. minutě dostali na 1:2. Chtěli jsme uspět, vyhrát.

Ve druhém poločase vaše lavička dvakrát žádala pokutový kop…

Z lavičky jsem viděl dvě sporné situace, z mého pohledu měly být zapískané. Je mi líto kluků, dali do toho úplně všechno. Co jim na to pak máme říct? Tím neříkám, že tyto situace ovlivnily zápas. Je každopádně smutné, že se to děje.