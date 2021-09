Hosté si na konci první půle vypomohli standardní situací. Po rohovém kopu hlavičkoval neobsazený kapitán Vincour, domácí brankář Nešetřil míč jen vyrazil a pohotový Stojmenov zblízka uklidil balon do sítě.

Blansko odpovědělo příležitostí Retena, jehož střelu směřující do odkryté branky na poslední chvíli odvrátil jeden z hostujících zadáků.

Mladému celku z Uherského Hradiště v Blansku náramně vyšel vstup do zápasu. Hostům pomohla parádní trefa Kratochvíly ve 2. minutě do šibenice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.