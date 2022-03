„Znojmo mělo výborný konec sezony. Posledních osm zápasů neprohrálo a porazilo i týmy z popředí tabulky. Respektujeme jeho sílu, víme, že nás čeká velmi těžký zápas na úvod jara, ale pokud podáme maximální a koncentrovaný výkon, můžeme domů přivést všechny body,“ věří kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Jeho tým se i v zimní přípravě prezentoval slušnými výkony a výsledky. Hanácká Slavia potrápila Slovácko i Zlín, vyrovnanou partii sehrála i s druholigovými celky Prostějova, Líšně a Vyškova.

Tyto duely jsou však minulostí, teď se bude hrát o body. „Hlavní je, aby na začátku jara byly alespoň trošku schopné terény a dal se na nich hrát fotbal,“ přeje si nejen Červenka.

Známý kouč se i tak na mistrovské duely těší. „Čekali jsme na to skoro čtyři měsíce. Jsem rád, že se jaro konečně rozjede a budeme fungovat v klasických týdenních cyklech,“ uvedl.

Kádr Kroměříže po podzimní části doznal jen minimálních změn. Po zranění se k týmu připojili stoper Matoušek s útočníkem Kovářem, i na jaře bude sešívaný dres nosit Claude Lhotecký, jenž část přípravy absolvoval s brněnskou Zbrojovkou, ale po dohodě obou oddílů nakonec sezonu dohraje na Hané.

Brankářský cestovatel Jícha: učil občanku, na cestách v autě poslouchá podcasty

Jedinou novou tváří tak je záložník Lukáš Hroník. Šikovný mladík prošel mládežnickou akademií Slavie Praha, před příchodem do Kroměříže působil ve Slavoji Vyšehrad, kde patřil k oporám týmu hrající FORTUNA ČFL.

Trenér Červenka má o základní sestavě jasno z osmdesáti až devadesáti procent.

„Jsou tam asi dva otazníky. Rozhodovat se budeme až podle aktuální formy,“ přiznal ex-ligový záložník.

Fotbalisté Uherského Brodu už za sebou jedno soutěžní utkání, v dohrávce 14. kola remizovali s Rosicemi 0:0. V neděli dopoledne je čeká v Kunovicích derby s juniorkou Slovácka. „Bude to těžké, ale chceme tam uspět,“ říká kouč ČSK Martin Onda.

Domácí mladíci však nedají regionálnímu rivalovi nic zadarmo.

Béčko Zlína čeká hned na úvod důležitý záchranářský souboj proti Novému Městu na Moravě. Jelikož Vrchovina nedisponuje umělou trávu, odehraje se sobotní duel ve Žďáru nad Sázavou. „Také právě kvůli tomu jsme zde ani jeden zápas v zimní přípravě neodehráli. Chtěl jsem, aby hráči byli připravení na to, že vlastně hrajeme venku,“ neskrýval kouč Vrchoviny Pavel Procházka.

Z ambicí ovšem nehodlá slevit. „Sice nehrajeme na domácí půdě, na to se ale nemůžeme vymlouvat. Chceme získat tři body,“ zdůraznil Procházka.

Ševci do Žďáru dorazí bez posil z ligového áčka, které trápí marodka a navíc ve stejné době hostí doma Plzeň.

Viktoria Otrokovice odstartuje jaro v neděli v Hlučíně „Los musíme brát. Nemůžeme koukat vlevo nebo vpravo. Pouze sbírat body,“ ví dobře nový otrokovický trenér Jan Žižka.

Jaroněk se jako zrádce necítí: Nikomu jsem záda neukázal. Chci jenom hrát

Začátek jarní části MSFL poznamenala zpráva o odhlášení Dolního Benešova ze soutěže.

„A mužstvo do jarní části MSFL nenastoupí. Je tedy první sestupující tým z MSFL," uvedl krátce klub z Opavska na oficiálním facebookovém profilu.

Podle Žižky to však pro Viktorku žádná výhoda není. „Ve fotbalových kuloárech už o tom dříve byla řeč. A zda je to pro nás výhoda? Určitě ne. Stejně potřebujeme uhrát určitý počet bodů, není to pouze o jednom sestupujícím. Budou padat i další mužstva," ví dobře nástupce kouče Romana Matějky.

Otrokovice podzimní část MSFL zakončily na posledním místě, na předposlední Jihlavu B ztrácí šest bodů. Ze třetí nejvyšší soutěže minimálně ještě sestoupí dvě mužstva, maximálně čtyři. Záležet bude na vývoji ve druhé nejvyšší soutěži.