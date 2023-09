Michal Trávník strávil v Jablonci téměř čtyři roky. Dokonale zná místní prostředí, kádr, zázemí klubu a také většinu lidí z realizačního týmu. V 10. kole se na jabloneckou Střelnici vrátil jako soupeř hráčů, kteří nastupují v zelených dresech.

Záložník Slovácka Michal Trávník v pohárovém zápase s Duklou Praha. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Pro rodáka z Mutěnic to nebyl příliš veselý návrat – jeho Slovácko dostalo dvě branky, samo nedalo žádnou a odjíždělo z druhého konce republiky s prázdnou.

„Z naší strany toho bylo hodně málo,“ smutnil po zápase bývalý hráč Jablonce.

Začátek byl z vaší strany vlažný. Ležela na vás ještě deka z pohárového vyřazení?

Nechytili jsme to utkání celkově. Říkali jsme si, že chceme hrát zodpověděn vzadu, něco vymyslet vepředu, tak to bylo přesně opačně. Uděláme chyby v obraně a málo si toho vytvoříme v útoku.

Jablonec vedl o branku, vy jste měl na hranici velkého vápna na noze vyrovnání. Co scházelo?

Kroutil jsem to k tyči, bohužel jsem to netrefil ideálně, ale pořád to byla jenom jedna šance. Měli jsme si vypracovat daleko víc příležitostí.

Druhá branka vás ještě víc srazila, že?

Asi ano. Jeli jsme do Jablonce s tím, že tady nechceme dostat gól. Chtěli jsme hrát s pevnou obranou vzadu, bohužel, to tak od začátku nevypadalo. Pak to ještě smrdělo dalšími góly. Z naší strany toho bylo hodně málo.

Bylo na soupeři znát, že v lize ještě nevyhrál?Ano, ještě nevyhráli a chtěli vyhrát, ale my jsme jim to hodně usnadnili. V tom to měli o dost lehčí.

Posledních dvacet minut jste domácí zatlačili, ale vyloženou šanci jste si nevypracovali. Proč?

Bylo to jen po vápno, pro nás je to málo. Šance z toho nebyla žádná.

V Jablonci jste hrál čtyři sezony, byl to pro vás pikantní zápas?

Samozřejmě. Hrál jsem tu pár let. Těšil jsem se do Jablonce, chtěl jsem tady vyhrát. Bohužel, dneska se to nepovedlo.