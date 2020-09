„Určitě se nám všem ulevilo. Spadlo to z nás,“ přiznává útočník Filip Hruboš, jeden z hlavních strůjců sobotního triumfu a autor druhé branky domácího týmu. „Trošičku jsme se v prvních kolech trápili. Nemohli se dostat do tempa, což vyústilo ve změnu trenéra. Řekli jsme si nějaké věci a začali od začátku. Sice jsme na změny měli minimum času, ale přesto jsme do hlav dostali pokyny, které jsme na tom hřišti opravdu plnili. Hodně jsme to zjednodušili. Byl to srdečnější výkon, což nám doma proti Bzenci přinesl body,“ radoval se.

Nejen Hruboš cítil, že po čtyřech porážkách v řadě a vyřazení z poháru je potřeba konečně zabrat.

„Už jsme měli nůž na krku, protože ztrát a porážek už bylo moc. Šli jsme do toho po hlavě. Věřili jsme, že to zlomíme. Terén byl těžký, s tím jsme ale počítali,“ prohlásil.

Celek z moravsko-slovenského pomezí nastartoval nový trenér. Známý kouč Jan Kameník sice při své premiéře na lavičce divizního mužstva neuspěl, proti Bzenci už ale dokázal svěřence připravit a výsledek v podobě přesvědčivé výhry se dostavil.

„Je to pro nás hodně velká změna,“ přiznává Hruboš „Trenérovi Kameníkovi hraje do karet to, že má obrovské zkušenosti s mužským fotbalem. To, co jsme se snažili hrát pod bývalým trenérem, byla trošku utopie. Ždáný klub to v této soutěži nehraje. Byl to překombinovaný fotbal, už od rozehrávky jsme si zatápěli na vlastní polovině. Já tohoto stylu rozhodně zastáncem nejsem,“ tvrdí osmadvacetiletý fotbalista.

Pod trenérem Ondou byl v třetiligovém Uherském Brodě zvyklý na daleko jednodušší a efektivní fotbal, proto změnu systému i hru na dva útočníky vítá. „Dneska nám to tam napadalo. Snad v tom budeme dál pokračovat, přeje si nejen Hruboš.

Pod bývalým koučem Samešem nastupoval na pro něj neobvyklé pozici levého záložníka.

„Zkusili jsme to na křídle, ale asi to nebylo úplně ono, protože jsem zvyklý hrát spíše ve středu, ale snažím se porvat s tím, co přijde,“ říká odhodlaně.

Po zranění Salaye se ovšem přesunul zpátky na hrot, kde je rozhodně platnější a nebezpečnější než na straně hřiště.

„Za svoji fotbalovou kariéru jsme si zvykl hrát na více postech, takže jsem se nikdy neprofiloval do jedné pozice. Většinou pendluji mezi středním záložníkem a útočníkem. Tady ve Strání jsem hrál i křídlo, což ale víceméně vyplynulo z nějakého personálního postavení v klubu,“ myslí si. „Spíš jsme musel cuknout hráčům, kterým tento post absolutně nevyhovoval,“ tuší.

Svůj výkon povýšil především v závěru prvního poločasu, kdy hlavou po rohu Palíka zvyšoval na 2:0.

„Byla přesně cílená standardka,“ uvedl Hruboš. „Máme to na přední tyč nachystané. V pátek jsme to na tréninku zkoušeli. Asi půlhodiny jsme kopali do stejného místa, proti Bzenci se to podařilo, takže super,“ zářil.

Urostlý forvard měl podíl i na třetí brance, kterou ale rozhodčí nakonec připsali hostujícímu Jamnému jenž si dal vlastní gól. To ale ve Strání nikomu nevadilo. Celek z Uherskohradišťska zabral a po měsíci slavil tři body.

„Říká se, že doma na hody se nikdy nemůže prohrávat. Jsem rád, že jsme tuto tradici dodrželi,“ dodal.

Hruboš po utkání nikam nespěchal. Společně se spoluhráči zůstal na Zelničkách, kde s týmem opožděni zapil březnové třicátiny brankáře Popelky.