Hroznou neděli má za sebou trenér Uherského Brodu Zdeněk Šebesta. Známý kouč se nejprve dozvěděl o události v Újezdci, kde zkolaboval mladý brankář Michael Maršálek, jehož otec po něm převzal tým staršího dorostu ČSK, další ťafku pak dostal odpoledne ve Znojmě.

Fotbalisté Znojma (modří) hráli v 10. kole MSFL na domácím hřišti proti týmu Uherského Brodu. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Slovácký celek nezvládl duel 10. kola MSFL, ve městě okurek padl gólem z poslední minuty 1:2.

Zatímco smolnou porážku Šebesta brzy vstřebá, zpráva o vážném stavu jeho bývalého svěřence jej zasáhla daleko víc.

„Strašně mě to zasáhlo, sebralo. Michael s námi v zimě absolvoval celou přípravu, jeho táta po mě převzal starší dorost. Jsme spolu v neustálém kontaktu, čekám na každou zprávu. Snad se jeho stav brzy zlepší, bude v pořádku a znovu se vrátí do normálního života, ke sportu," přeje si nejen Šebesta.

S rodiči šikovného dorostence soucítí, hodně prožíval i nedělní duel ve Znojmě.

„Když se prohraje v devadesáté minutě, je to taková malá sportovní tragédie, ale není to nic v porovnání s tím, co se stalo v Újezdci," ví dobře.

Porážka jej ale pořádně štvala. „Domácí hráli takový bezstarostný fotbal. Nebyli svázaní taktikou, žádnými pokyny. Hráli takový hurá styl. Určitě jsme měli na to, abychom ze Znojma něco dovezli," říká hostující kouč.

Hosté nezachytili úvod, hned ve 2. minutě inkasovali. Technickou střelou k levé tyči se prosadil Mark Kililbarda.

„Na kluky jsem byl v té chvíli docela naštvaný, protože branka padla z akce, na jakou jsem upozorňoval," říká Šebesta. „Jinak jsme v první půli měli balon víc na svých kopačkách," přidává.

Chvíle hrůzy v Újezdci. Mladý brankář zkolaboval, zápas se nedohrál

Těsné vedení domácí drželi více než hodinu. Pak znojemského strážce svatyně Franka Škugora propálil z pokutového kopu uherskobrodský Tomáš Martiš.

Klíčový moment přišel v poslední minutě standardního času. V době, kdy vyrovnané utkání směřovalo k remíze, výhru znojemským fotbalistům zajistil přesně mířenou hlavičkou na 2:1 Carlos de Almeida Parede Neto. Nejenže zajistil výhru svého celku, ale navíc se díky deváté trefě posunul do čela tabulky třetiligových střelců. „Carlos k nám zapadá a je dobře, že proměňuje své šance," těší znojemského kouče Ridi Dautiho.

Ten už má na lavičce Znojma odkoučováno pět zápasů. Na začátku sezony pouze asistent, a nyní hlavní trenér, vnesl do znojemského kádru plného cizinců jiný pohled na věc. „Jsem velmi spokojený s dobrou dynamikou týmu a jsem rád, že se zaměřujeme na to, abychom v této cestě pokračovali," uvedl Dauti.

Broďané mohli ještě v nastaveném čase skóre srovnat, Martiš ale obrovskou příležitost neproměnil, když byl úplně sám před domácím brankářem ale při dorážce mířil mimo.

„Je to škoda. Minimálně bod jsme mohli ve Znojmě získat. Za předvedený výkon bychom si jej i zasloužili," míní Šebesta.

Jeho tým nyní čeká domácí duel se Zlínskem.

MSFL, 10. kolo -

1. SC ZNOJMO FK - ČSK UHERSKÝ BROD 2:1 (1:0)

Branky: 2. Kilibarda, 90. De Almeida Parede Neto – 62. Martiš z penalty. Rozhodčí: Mayer - Machourek, Kříž. Žluté karty: Carneiro Rodrigues, Trajković, Neto De Sousa, Rocha Santos, Ivanović – Novotný, Masař, Mančík, Lorenc, Motal, Škultéty, Obadal. Diváci: 150.

Znojmo: Škugor – Trajković, Ivanović, Carneiro Rodrigues (81. Gomes Ferreira (90+4. Pereira Domingues)), Neto De Sousa (90+4.Grgić), De Almeida Parede Neto, Abdellaoui (63. Pálfi), Kilibarda (81. Frigerio), Rocha Santos, De Vasconcelos Adrian, Lukčo. Trenér: Ridi Dauti.

Uherský Brod: Somberg – Votava (86. Motal), Lorenc, Masař (81. Zábojník), Obdržálek, Martiš, Mančík (81. Bulko), Novotný (58. Obadal), Leskovjan, Škultéty, Michalec. Trenér: Zdeněk Šebesta.