„Pro mě se nic zásadního nemění, jenom budu mít o něco větší pravomoci a taky zodpovědnost za výsledky, předvedenou hru. Jsem ale týmový hráč a udělám maximum pro to, abychom posunuli do prvního mužstva další kluky a odčinili nepovedenou podzimní část,“ říká před startem nového soutěžního ročníku Šuškavčevič.

REALIZAČNÍ TÝM 1.FC SLOVÁCKO B

Hlavní trenér – Darko Šuškavčevič

Asistent trenéra – Pavel Němčický

Trenér gólmanů – Dušan Melichárek

Kondiční trenér – Robin Holík

Masér – Lukáš Němčický

Novou tváří v realizačním týmu juniorky je Dušan Melichárek. Bývalá jednička Slovácka či Zbrojovky Brno se stala trenérem gólmanů béčka, v klubu bude mít pod vedením Petra Drobisze na starosti rovněž brankáře z mládeže.

„Pomáhá mu ještě Radim Pěgřím,“ informuje Šuškavčevič.

Kádr béčka Slovácka doznal v letní pauze řady změn.

Z jarní sestavy jsou pryč Holásek, Bartoš, Novák, Koryčan a Kratochvíla, vedení klubu naopak dotáhlo příchod Slováka Samuela Prachaře, Nigerijců Davida Lawrence Jaji, Gabriela Odalenka, Samsona Oni Olayiwoly a Ibrahima Ayooly.

Z dorostu vyšel Tomáš Kopr, z hostování v Kroměříži je zpět Martin Kudela. Z Afriky se na Moravu vrátil Paul Chiemela Ndubuisi.

Slovácko administrativně dotahuje příchod Alexandra Barši. Bývalý záložník Líšně či Zbrojovky Brno působil v Anglii, kde nejen studoval, ale i hrál v nižších soutěžích.

Mladý celek z Uherského Hradiště v letní pauze sehrál tři přípravné duely, všechny vyhrál. Nejprve uspěl ve Šternberku, následně na kunovické Bělince zdolal Strání i rezervu Zlína.

„Pauza a příprava byla hodně krátká, takže těch zápasů se ani moc hrát nedalo. Samozřejmě fluktuace v kádru byla velká. Hodně hráčů odešlo a přišlo spoustu nových, nicméně věřím, že se nám tým podaří sehrát co nejrychleji,” říká Šuškavčevič.

Komplikací je zrušená generálka s divizními Kozlovicemi. „Soupeř nám utkání nečekaně odřekl a náhradního jsme nenašli, takže jsme si místo utkání alespoň zatrénovali,“ uvedl Šuškavčevič.

Béčko Slovácka by i tak mělo být na start MSFL dobře nachystané. „To samozřejmě ukážou až mistrovské zápasy. I když nám pro zdravotní problémy vypadli někteří hráči, myslím, že jsou kluci připravení dobře. Na start sezony se těšíme. Hned v prvním zápase nás čeká takové malé slovácké derby,“ říká Šuškavčevič.

Jeho tým se v sobotu představí na půdě Hodonína. Los Slovácku B příliš nepřál, protože v prvních čtyřech kolech se hned třikrát představí venku.

„Jak se to nalosovalo, tak to je. S tím, jestli hrajeme doma nebo venku, vůbec nekalkulujeme. Do každého utkání jdeme s tím, že chceme získat maximum,” pronesl.

Domácí zápasy bude Slovácko B hrát tradičně na stadionu v Kunovicích v nedělním čase od 10:15. Nicméně první domácí utkání s Frýdkem-Místkem by se mělo odehrát výjimečně v sobotu, čas výkopu utkání bude upřesněn.

Důvodem je nedělní utkání ligového týmu s ostravským Baníkem.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY FOTBALISTŮ SLOVÁCKA B:

FC Šternberk - 1.FC Slovácko B1:2 (Břečka a Okoromi)

1.FC Slovácko B - FC Stráni 5:2 (Juroška 3, Ayoola a vlastní)

1.FC Slovácko B - FC Zlín 2:0 (Lawrence a Ayoola)