„Nasazení, bojovnost, soudržnost, síla, to všechno je fakt super. Zdejší diváci ocení každý skluz, i po prohraném zápase nám zatleskali. Snad jim to v dalších zápasech vrátíme,“ přeje si.

Haša ve Strání navlékl dres s číslem 25, při premiéře nastoupil ve středové řadě, měl doplňovat kanonýra Mikloviče. I když se do zakončení nedostal, na trávníku byl vidět. Vyhrával hlavičkové souboje, dokázal sklepnout, přidržet míč.

Když v 67. minutě střídal, měl toho dost.

„Na třetí ligu to byl dobrý zápas, tempo bylo podobné jako ve slovenské lize,“ nebál se srovnání.

„Dva měsíce jsem nehrál, což se muselo projevit. Věděl jsem, že nevydržím celý zápas. Dal jsem ale do toho všechno,“ tvrdí.

K bodům to ale třetiligovému nováčkovi nestačilo. Celek z Uherskohradišťska i přes snaživý, sympatický výkon doma padl před více než šesti stovkami diváků s favorizovaným Hlučínem 0:1. Do kolen je srazila dorážka hostujícího kapitána Plesníka ze 75. minuty. Haša už byl v tu chvíli na střídačce.

„Škoda, bod jsme mohli získat. Jednou jsme tam ale zaváhali a soupeř to potrestal,“ smutnil někdejší forvard Karviné, Kroměříže či Třince.

„I když byli hosté lepší na míči, vyložených šancí jsme měli víc. Bod mohl být, ale za výkon se nemusíme stydět,“ ví dobře.

I když Strání při premiéře padlo a postupová euforie ze Zelniček pomalu vyprchává, zvučná posila obavy ze sestupu nemá. „Vůbec ne. Nic se neděje. Nebudeme skládat zbraně po jednom utkání. Tento tým je dobře poskládaný. Navíc Hlučín řadím mezi top tři týmy třetí ligy,“ říká.

Haša z nových spoluhráčů znal brankáře Nemravu, Hruboše, Silnicu a taky Řiháka, díky brankám věděl také o Miklovičovi. Trenéra Tesaříka si zkušený útočník vybavuje z působení v lize, asistenta Zbořila zase potkával ve Starém Městě, když vedl ženy Slovácka.

V hledišti měl i kamarády a svěřence z Jiskry. Právě ze Starého Města dorazily do Strání tři plná auta. „Byli na mě zvědaví. Jsou rádi, že zase někde hraji,“ uvedl.

Přitom pár týdnů zpátky to vypadalo, že zůstane ve Skalici, kde má ještě rok smlouvu.

Trenér Pavol Marerník ale s bývalým hráčem Slovácka přestal počítat, o jeho služby ztratil zájem. „Takový je fotbalový život. Nejvíce mě ale mrzí, že jsem se to dozvěděl přes agenta. Nikdo mi nezavolal a neřekl mi to do očí. Všechno se to řešilo přes třetí osobu,“ štve Hašu.

„Přitom za těch skoro sedm let, co jsem ve Skalici byl, jsem si zasloužil lepší jednání. Stačilo by mi, kdyby mi na férovku řekli, že se mnou nepočítají,“ přidává.

Fotbalisté Strání nastupují k třetiligové premiéře | Video: Libor Kopl

I když měl několik nabídek, smysl mu dávalo pouze angažmá ve Zlatých Moravcích. Jenže z přestupu nakonec sešlo, a tak se Haša vrátil zpět do rodného kraje. Do práce zatím chodit nebude.

„Jsme domluvení, že když přijde nabídka z vyšší soutěže, bránit mi nebudou. Třeba dám deset gólů a půjdu jinam. Neberu ale Strání jako přestupní stanici. Když se mi tady bude líbit, tak tady zůstanu,“ slibuje.

Návrat na Širůch, kde pomáhá s trénováním mužů i dorostu, ve hře momentálně není. „Žiji přítomností, co bude dál, neřeším,“ tvrdí.