Na Lapači mu netleskala jenom přítelkyně, florbalistka a věrná fanynka Barbora Sedláčková, ale i další diváci, kteří na triumf svého týmu čekali skoro dva měsíce.

„Věděli jsme, že to bude těžké utkání, protože šlo o šest bodů. Potřebovali jsme už vyhrát. O to je hezčí, že se nám to povedlo,“ radoval se.

Slovácký celek nasměroval za výhrou právě Flasar. Bývalý hráč Hodonína a Slovácka B patří spíše mezi sváteční střelce, ale z pozice krajního beka se umí prosadit.

Na podzim skóroval už podruhé. Trefil se hned v prvním kole, kdy Broďanům vystřelil výhru nad Velkým Meziříčím a stejně jako tehdy i v sobotu u toho byl svazový delegát Zbyněk Vlčnovský.

Oba góly ale spíše spojují standardní situace než známý funkcionář. „Jsem určený, abych chodil na přední tyč. Jsem rád, že se mi to podařilo trefit,“ uvedl.

Míč na hlavu mu ve 24. minutě posadil Mario Michalec.

„Začátek se nám povedl, dali vedoucí gól. Soupeř nás ale potom zatlačil. My jsme ale věděli, že nesmíme zalézt. Bylo strašně důležité, že jsme nedostali gól a udrželi vzadu nulu, což byl ten klíč k úspěchu,“ má jasno.

Broďané uspěli po šesti zápasech. „Určitě jsme byli pod nějakým tlakem, body jsme potřebovali, ale hotovo pořád nemáme,“ ví dobře.

Pohled na tabulku je ale nyní zase o něco příjemnější. Pazderův tým se dotáhl na Zlín B, po patnácti odehraných duelech je jedenáctý.

Náskok před předposledním Znojmem ale je pouze šestibodový.

„Začátek jsme měli výborný, pak přišel trochu útlum. Zápasy sice herně nebyly vůbec špatné, bohužel výsledkově se nám to moc nepodařilo. Pořád to bylo o ten jeden gól. Potřebovali jsme to zlomit a konečně to dopadlo,“ těší Flasara, jenž pracuje v Uherském Hradišti na expedici.

Fotbalistům Uherského Brodu pomohl i přesun z Orelského stadionu na Lapač. „Na umělé trávě trénujeme už dva týdny. Myslím, že nám vyhovuje víc, protože přírodní trávník na Orelském stadionu už nebyl v tak dobrém stavu,“ připomíná.

Na umělce odehrají i závěrečný domácí duel s Rosicemi. Za týden čeká slovácký celek cesta na sever Moravy. V Markvarticích vyzvou Vítkovice.

Zatímco divize, krajské i okresní soutěže skončily, třetí liga se hraje až do 20. listopadu. „MSFL je náročná soutěž,“ přitakává. „Zápasů je strašně moc. Kluci už toho mají dost. Já jsem byl zraněný, takže jsem byl natěšený,“ přiznává s úsměvem.

Flasara na měsíc vyřadily ze hry dvě trhliny ve svalu. Pět zápasů vynechal. Nyní ale zdraví drží, takže je zpátky v sestavě ČSK a pomáhá týmu. Tedy pokud ještě neslaví.