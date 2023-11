A na závěr podzimu přišla totální fraška … Neuvěřitelným způsobem se zvrhlo sobotní střetnutí 16. kola MSFL v Uherském Brodě, kde domácí ČSK hostil Hodonín. Poměrně poklidný duel se ve druhé půli neuvěřitelně zvrhl. Neukáznění Broďané, kteří v 65. minutě po gólu Leskovjana vedli 1:0, obdrželi ve druhém poločase čtyři červené karty, navíc byl vyloučen i trenér Zdeněk Šebesta.

Fotbalisté Uherského Brodu doma podlehli Hodonínu 1:2 | Video: Libor Kopl

Hodonín, který dohrával bez stopera Dresslera, přesilovku využil a po obratu zvítězil 2:1.

Více než výsledek se ale řešilo šest červených karet, které po změně stran vytáhl ze zadní kapsy sudí Dorotík.

Devětadvacetiletý arbitr postupně poslal ze hřiště domácího brankáře Somberga, po něm se z umělého trávníku pakovali i jeho spoluhráči Novotný, Michalec, kouč Šebesta a střídající Mančík, za hosty nedohrál stoper Dressler.

I když někteří Broďané při utkání i po něm cítili křivdu, sudí zápas svými verdikty neovlivnil. „Vyloučení byla oprávněná," míní také Jan Somberg. Bývalý asistent trenéra Zlína a Baníku Ostrava si sobotní duel nenechal ujít. Podobně po střetnutí mluvili i další nezaujatí aktéři.

Ani dočasný kouč ČSK František Ondrůšek porážku na rozhodčího nesváděl. „Kdyby mě někdo natáčel v kabině před utkáním, věděl by, že jsme apeloval především na disciplínu. Bohužel hráči nedokázali situace na hřišti správně vyhodnotit. Byly to jejich chyby. Takto se nemůžeme na hřišti chovat," ví dobře zkušený kouč, který se na lavičku Uherského Brodu vrátil po několika letech, aby mužstvo pomohl nastartovat.

Sobotní ostudné vystoupení mu ale sebralo veškerý elán. „Jsem tak unavený, že kdyby mě hodili v kabině do bazénu, tak se utopím. Jsem starý člověk, už na to nemám. Po tomhle končím," tvrdil po zápase.

Zdroj: Libor Kopl

Proslov naštvaného kapitána Lorence byl po zápase slyšet až před budovu. Ještě štěstí, že u toho nebyl šéf klubu Hamšík, který si plní povinosti kustoda u českého národního týmu, chystal se na kvalifikační zápas v Polsku.

Informace o dění v mateřském klubu dostával pouze zprostředkovaně, řešit kázeňské prohřešky to bude až po návratu.

Hosté z Hodonína se vyhecovat nenechali, ustáli to bez větších problémů.

„Jsem rád, že jsme prokázali nadhled, byli nad věcí. Emoce jsou jedna věc, pokud bychom se ale na hřišti jenom prali, vypadalo by to takto," ví dobře trenér vítězů Pavol Švantner.

Dočekal angažoval Čechmánka do Hodonína, nyní s Růžičkou zvedají Slovan

Ze souboje dvou bývalých ligových gólmanů vyšel jako vítěz. Sám podobně třaskavé střetnutí zažil coby hráč Českých Budějovic v utkáních s Příbramí.

„Bylo to sicec derby, ale mělo by to mít nějakou štábní kulturu. Vždycky by měl vyhrát fotbal, tady tomu tak nebylo," míní Švantner.

„Bylo to vyhecované, emotivní utkání. Hrálo se na krev. Z toho pramenily fauly, opakované zákroky, vyloučení," má jasno.

Fotbalista Uherského Brodu Tomáš Martiš po zápase s Hodonínem

Zdroj: Libor Kopl

Karetná málovídanou show odstartovalo správné vyloučení domácího brankářer Somberga, který v 51. minutě špatně odkopl míč a svoji chybu hasil faulem na unikajícího Jágera.

Vzápětí šel do deseti i Hodonín. Dressler na polovině hřiště fauloval Votavu a trošku přísně musel taky ven. „Nic mu vyčítat nebudu. Podle mě to byla kompenzace, spíš na to doplatil, ale příště si musí dávat větší pozor," říká Švantner.

Bojovní Broďané pak soupeře zaskočili gólem Leskovjana po standardní situaci, protivníka měla tam, kde potřebovali.

„I když byl soupeř vynikající, běhavý, úžasný, kluci byli nachystaní na to, že utkání vyhrají 1:0. Bylo to tak připravené," říkal Ondrůšek.

Jenže domácí zbytek utkání absolutně nezvládli. V 72. minutě byl po několikátém ostřejším zákroku vyloučen záložník Novotný.

Hodonín přesilovku rychle využil. Vyrovnání zařídil střelou po zemi Langer.

Zdroj: Libor Kopl

A pak to přišlo.

V 80. minutě po dalším nedovoleném zákroku putoval do šatny Michalec. Emoce plály, trenér Šebesta nakráčel do hřiště a spílal sudím, po červené kartě musel za zábradlí.

Vše vygradovalo v nastaveném čase, kdy po kritice sudího nedohrál ani střídající Mančík.

Broďané už v tu chvíli ale prohrávali, obrat v 89. minutě završil šťastnou tečí žolík Roziev. V závěru ještě orazítkoval kanonýr Holek z přímého kopu břevno, to už ale bylo všem na Lapači jedno.

Po utkání se počítaly karty, řešily jiné věci. „Bylo toho strašně moc," povzdechl si Ondrůšek.

Fotbalisté Uherského Brodu po závěrečném podzimním nezdaru přezimují v tabulce MSFL se čtrnácti body předposlední. Na jaře je tak čeká těžký boj o setrvání ve třetí lize.

Vyřešit se musí trenér i kádr. Čtyři hráči jsou pro první jarní kolo vyautovaní.

„Pokud bychom hráli ještě příští týden, neměl by kdo nastoupit, takže jsme rádi, že je konec, na druhé straně bude těžké dát dohromady sestavu pro první jarní zápas," ví dobře Ondrůšek.

Přitom první poločas byl poměrně klidný, vzruch přineslo jenom pár zákroků. Jinak se hrál na Lapači tuctový třetiligový zápas.

Hodonín byl v úvodní části daleko nebezpečnější, nevyužil hned několik velkých šancí.

Tu největší měl Jáger, který se elegantně dostal až před gólmana Somberga, kterého ale nepřekonal.

Domácí branář se pak dvakrát vyznamenal při střele i tutovce Holka.

Hostující kanonýr pak ještě po rohu hlavičkoval nad.

„Utkání jsme měli rozhodnout v prvním poločase, bohužel vyložené šance jsme nedali. Postupně to gradovalo. Nasazení bylo enormní," uvedl Švantner.

Domácí v první půli zahrozili jenom bombou Votavy z úhlu a únikem Martiše, jenž zakončoval slabě do připraveného brankáře Adamce.

„Kluky jsem nabádal k trpělivosti. Věřil jsem, že příležitost přijde, což se nakonec i stalo. Samozřejmě nám nahrálo vyloučení soupeře. Na konci už byla převaha zřetelná. Za tři body jsme rád. Konec podzimu nám vyšel," prohlásil Švantner.

Jeho tým je po první polovině sezony s šestadvaceti body osmý. „Jsme spokojení. Máme mladý tým. Výkony sice byly jako na houpačce, ale celkově jsme obstáli," nepochybuje.