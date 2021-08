Naposledy se Broďané do druhého kola dostali v sezoně 2003/2004, kdy senzačně vyřadili druholigové Kunovice. V následujícím kole pak změřili síly s ligovým Zlínem.

„Vůbec bych se nezlobil, kdybychom na několit let starý úspěch navázali. V každém zápase chceme vyhrát. Na druhou stranu, soupeř je favoritem," uvedl před utkáním Martin Onda, trenér Uherského Brodu.

Vysočina Jihlava přijede do Uherského Brodu pod vedením trenéra Jana Kameníka. Ten v minulosti působil jako trenér u mládežnických výběrů 1. FC Slovácko, dále vedl prvoligový Zlín a ve slovenské lize dokázal zachránit klub Pohronie.

Krátce působil také na lavičce Strání a Zlechova. Donedávna pak nastupoval jako hráč v rámci krajských soutěží v dresu Vlčnova.

Pohárový duel bude pikantní zejména pro Martina Malenovského, kterému se podařilo v poháru zaznamenat tři góly a vyrovnal tak dosavadní klubový rekord, který držel Marek Boďa.

„Přál bych si, aby do ochozů přišlo co nejvíc diváků. Po letech máme možnost změřit síly s druholigovým soupeřem. Pro naše hráče je to fotbalový svátek a zároveň odměna za odvedenou práci," dodal Josef Hamšík, prezident ČSK Uherský Brod.

Fotbalisté Jihlavy měli výborný start do nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Jenže po dvou úvodních výhrách přidali v dalších třech kolech jediný bod. Navíc ve všech třech posledních duelech vyšli střelci FC Vysočina naprázdno. Naposledy doma v pátek podlehli Vlašimi 0:1. Není proto divu, že jsou nyní v tabulce až devátí.

Na špatnou sérii mohou fotbalisté Jihlavy zapomenout už v úterý, kdy je čeká duel druhého kola poháru v Uherském Brodě.

„Je dobře, že hrajeme takhle brzo. Máme možnost na utkání rychle zapomenout a odrazit se dobrým výsledkem k tomu, abychom v sobotu v Chrudimi podali lepší výkon,“ věří jihlavský kouč Jan Kameník.

Jeho tým je v duelu MOL Cupu favoritem, jednoduché to mít ale nebude. „Pohárové zápasy jsou někdy těžší než ty ligové, ale určitě tam jedeme postoupit dál a nahodit se zpátky na vítěznou vlnu,“ uvedl stoper Vysočiny Tomáš Vlček.

Autor: Petr Zpěvák