V minulé sezoně se věnoval výhradně mládeži. V Uherském Brodě vedl dorost i školičku, dohlížel také na žáky či přípravku. Nyní bude mít šéftrenér mládeže ČSK Zdeněk Šebesta na starosti hlavně třetiligový tým dospělých. Bývalý kouč Strání či Újezdce totiž na lavičce slováckého celku střídá Lukáše Pazderu, po roční pauze se vrací zase k mužům.

Trenér Zdeněk Šebesta povede v nadcházející sezoně třetiligový Uherský Brod. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Chci navázat na práci svého předchůdce. S Lukášem jsme si lidsky sedli, fungovalo to. Krásně jsme si vypomáhali. On i vzhledem k okolnostem dával šanci mladým klukům, odchovancům, což mě samozřejmě těšilo. Vím, že třetí liga je obrovsky náročná soutěž, ale chci mužstvo a kluky zase o kousek posunout a hrát tak, abychom neměli žádné problémy se záchranou,“ uvedl Šebesta.

Šéf klubu Josef Hamšík šestačtyřicetiletému srdcaři a patriotovi věří. Sázka na domácího kouče je logická.

„Chtěli jme někoho, kdo zná prostředí, tým,“ vysvětluje prezident klubu.

Jako první s nabídkou oslovil Miroslava Ondrůška. Bývalý ligový gólman, který v Brodě coby trenér rovněž působil, ale nabídku s díky odmítl a pokračuje v sousední Nivnici, kde má rozdělanou práci.

Šebesta přání svého šéfa vyslyšel, v klubu tak povýšil. „Zdeněk Šebesta už u nás dříve muže trénoval. Navíc má dobrou průpravu ze Strání a Újezdce. Teď dal do kupy naši mládež, která byla ve špatném stavu, takže nabídku si zasloužil,“ je přesvědčený Hamšík.

Pazderův nástupce ale nadřízenému hned nekývl. „Rozhodování úplně jednoduché nebylo,“ přiznává.

„Do Uherského Brodu jsem se vrátil s tím, že chci dělat mládež. Za ten rok se mi spousta věcí podařila. Na druhé straně jsme pochopil, že některé věci jsou daleko delší běh,“ přidává.

Šebesta sice povede ve třetí lize muže Brodu, ale zároveň zůstává šéftrenérem mládeže.

„Samozřejmě dorost i školičku už přenechám kolegům, protože třetí liga je tak časově náročné, že to nejde skloubit. Pokud jsem mohl, chodil jsem na zápasy žáků i přípravky, teď to budu muset omezit, ale pořád se to budu snažit nějakým způsobem ovlivňovat,“ tvrdí.

U prvního týmu mu bude pomáhat asistent Marek Kúdela a vedoucí mužstva Michal Slezák.

Společně se pokusí v krátké letní přestávce vybudovat konkurenceschopný tým. Jednoduché to ale mít nebudou, protože v Uherském Brodě po minulé sezoně skončilo hned pět důležitých hráčů.

Strachoň s Veneným zamířili s bývalým koučem Pazderou do Vsetína, Šmatelka odešel do Kunovic. Pryč je stoper Tkadlec i brankář Nemrava, který dal přednost diviznímu Strání.

Broďané se pokusí hráče nahradit, přivést posily. „Něco máme rozjednaného, vytipovaného, ale jména zatím neprozradím,“ tají Šebesta. „Když pět hráčů odešlo, dalších pět musí přijít,“ ví dobře šéf Hamšík.

Velká a drahá jména ale nečekejte. Slovácký celek dá zase šanci borcům z okolí, vlastním dorostencům. Do přípravy kromě Vojtěcha Straňáka a Adama Michalce jdou také Vasyl Berkela a Vlastimil Kůřil.

„Ale přivést musíme i zkušené a prověřené kluky. Nikdo tady nechce, aby opakovala minulá sezona,“ říká Hamšík.

Fotbalisté Uherského Brodu zahájí letní přípravu v pondělí 10. července. První týden se budou kvůli rekonstrukci hrací plochy na Orelském stadionu chystat v sousedním Újezdci.

Před startem nového ročníku MSFL odehrají tři zápasy. První duel je na programu v sobotu 15. července v Lanžhotě. O týden později se Lorenc a spol. představí ve Vsetíně.

Už na konci července je na programu předkolo MOL Cupu, ve kterém se ČSK utká s divizním Holešovem.

Do nové sezony vstoupí Broďané domácím duelem s Hlučínem, ve druhém kole se představí v derby na Slovácku. „Los máme těžký. V prvních pěti zápasech hrajeme s týmy z popředí tabulky. Věřím, že se s tím popasujeme a hned v úvodu se nedostaneme pod nějaký tlak,“ přeje si nejen Šebesta.