Nejblíže to mají fanoušci v pátek 8. července 2022 do nedalekých Sadů, kde se sehraje zápas 1. FC Slovácko U19 - ČSK Uherský Brod. V sobotu 16. července zavítá Uherský Brod do Lanžhotu, o týden později pak na Slovensko do Dunajské Lužné.