Slovácký celek získal v první polovině sezony dvaadvacet bodů, v neúplné tabulce je nyní devátý, ale přeskočit jej o víkendu může ještě juniorka Zlína a Frýdek-Místek.

MSFL, 16. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – FC SLOVAN ROSICE 1:1 (0:1)

Branky: 60. Jan Michalec – 44. Tomáš Dobrovodský. Rozhodčí: Cieslar – Mayer, Malimánek (Šišma). Žluté karty: Leskovjan – Kulík, Černý. Diváci: 224.

Uherský Brod: Nemrava – Flasar, Tkadlec, Lorenc, M. Michalec – Švrček (60. Sedláček), Venený, Leskovjan, Šmatelka (90. Gettler), Strachoň – J. Michalec (78. Kadlček). Trenér: Pazdera.

„S podzimem můžeme být spokojení,“ říká Pazdera. „Po letní velké obměně kádru jsme odehráli lepší i horší zápasy, ale nastavili jsme si nějakou koncepci, směr a toho se drželi,“ pokračuje.

„Sice jsme měli sérii šesti zápasů bez vítězství, ale jsem rád, že jsme poslední tři utkání výsledkově zvládli a překlopili půlrok do pozitiva. Nyní si odpočineme a od ledna se opět pustíme do práce,“ dodává.

Sváteční předehrávka 16. kola byla vyrovnaná, fanouškům mnoho velkých šancí nenabídla. „Do zápasu jsme šli s respektem ke zkušenému soupeři, který na venkovních hřištích patří k nejlepším týmům a do našeho utkání inkasoval jenom dvanáct branek. Když se Rosice dostanou do vedení, dokáží vyhrát 1:0 nebo 2:0,“ připomíná Pazdera.

S výkonem mužstva hlavně v prvním poločase byl spokojený. „Úvodní část se mi líbila,“ přiznává kouč ČSK. „Byli jsme aktivní, živí, Rosice nás měly plné zuby,“ vypozoroval.

Do vedení šli ale paradoxně po ojedinělé nebezpečné šanci hosté. Skóre ve 44. minutě otevřel Dobrovodský. „Byla to škoda, protože balon jsme měli na vlastní polovině pod kontrolou. Místo toho, abychom hru otočili, tak jsme ji vrátili zpátky do strany, kde to nylo zahuštěné. Soupeř z toho vyjel a dal nám gól na 1:0,“ popisuje domácí trenér.

Broďané chtěli po změně stran výsledek otočit, ale prvních deset minut druhé půle bylo z jejich strany vlažných. „Soupeř nás do ničeho nepouštěl. Bylo to syrové, o ničem,“ přiznává Pazdera.

Jenže slovácký celek stejně jako Slovan po nenápadné akci udeřil. Na 1:1 srovnal Jan Michalec.

Domácí tým branka nakopla, vzápětí mohl výsledek dokonce otočit, ale ránu Jana Michalce bravurně zneškodnil hostující gólman.

Věřím, že když koncovku vypiluji, čísla budou vyšší, přeje si útočník Michalec

Závěrečných dvacet minut bylo opatrných, žádný z týmů už si velkou příležitost ke skórování nevypracoval.

„Bylo to o tom, kdo bude chytřejší. Prostě čekání na nějakou standardku nebo nějakou šanci, typický chlapský fotbal,“ uvedl Pazdera.

Fotbalisté Uherského Brodu si nyní odpočinou. I když budou do pátku 2. prosince trénovat, další měsíc se budou chystat individuálně.

„Vím, že si kluci potřebují fyzicky i psychicky odpočinout, volno si zaslouží. Vždyť jsme odehráli o jeden zápas víc než mužstva první ligy. Od začátku července toho bylo fakt hodně,“ dodává.