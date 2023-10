Myšlenkami jsou u mladého brankáře Michaela Maršálka, který minulou neděli zkolaboval při utkání dorostu a nyní leží ve vážném stavu v jedné z brněnských nemocnic. Nejen fotbalisté třetiligového Uherského Brodu posílají dorostenci energii, vzkazy, modlí se za něj. Na hřišti jim to ale příliš nejde.

Fotbalisté Uherského Brodu podlehli Kvítkovicím 0:4 | Video: Libor Kopl

Svěřenci trenéra Zdeňka Šebesty absolutně nezvládli domácí duel se Zlínskem, krajskému rivalovi v 11. kole MSFL podlehli 0:4 a s deseti body se krčí na šestnáctém místě.

Trenér ČSK Zdeněk Šebesta neměl po sobotním střetnutí skoro co hodnotit. Slovácký celek předvedl jen velmi málo. Na soupeře z Otrokovic nestačil, nevypracoval si jedinou vyloženou šanci.

„V prvním poločae jsme předvedli stejně bezkrevní výkon jako minule doma proti Blansku. Zatímco tehdy se nám dojem podařilo napravit a zápas alespoň dovést do remízového konce, tentokrát se to s námi vezlo celý zápas," povzdechl si zklamaný kouč.

„Možná jsme trošku začali hrát až za stavu 0:3. První střelu mezi tři tyče jsme ale vyslali až v devadesáté minutě, což je prostě špatné," povzdechl si.

Výhrady měl k předvedené hře i k nasazení. „Nevím, co na nás dolehlo, proč náš výkon byl takový bezduchý, příště to musíme urvat s vedoucím Baníkem. Jízda musí být jiná. Dneska to opravdu bylo bezkrevné," prohlásil Šebesta.

Zatímco mezi Broďany zavládlo velké zklamání, soupeř s fanoušky slavil parádní venkovní triumf.

„Spokojený jsem s výkonem i výsledkem, výhra 4:0 z venku je samozřejmě super výsledek," radoval se kouč Zlínska David Rojka.

Hostujícímu trenérovi vyšel tah s přesunutím Dziuby na stopera a vysunutím kapitána Pernatského do středu zálohy. „Denis zahrál vzadu výborně a Perňa zařídil první a třetí gól," oceňuje Rojka.

Zlínsko šlo do vedení už v 8. minutě, kdy se po individiuální akci Pernatského prosadil zblízka dorážející Sova. Druhý gól přidal Kašpárek, jemuž předložil míč před domácí bránu Weber.

„Věděli jsme, že Brod bude poctivě bránit, spoléhat na standardky a my budeme dobývat. Naštěstí se nám podařilo dát brzký gól. Soupeř musel hru maličko otevřít, což mu nepasuje a my jsme si dál hráli svoji hru," uvedl Rojka.

Jeho tým se za stavu 2:0 uklidnil, na trávníku dominoval. „Pak šlo jenom o to ubránit prvních deset, patnáct minut druhé půle, což se nám podařilo. Přidali jsme třetí gól a bylo po zápase," prohlásil Rojka.

V 50. minutě udeřil Pernatskyi, jehož první ránu gólman Somberg ještě vyrazil, ale proti dorážce zblízka neměl nárok.

Ve druhé půli se na hřišti vnesla nervozita. Zápas byl plný soubojů, faulů, slovních výměn. Klid nebyl ani mezi diváky. Jeden z nich měl dokonce udeřit hostujícího hráče.

Emoce utichly až v závěru, po čtvrté brance střídajícího Vintra.

„Jenom škoda, že jsme nedohráli více akcí. Ve druhé půli jsme se zbytečně přizpůsobili jednoduché hře soupeře a na těžkém terénu spíše nakopávali balony dopředu. Nakonec jsme to ale zvládli dobře," těší Rojku.

Zlínsko se po horším období vrátilo do pohody. Celku z Otrokovic se vyprázdnila marodka, Ilić se dokonce nevešel ani mezi náhradníky. „Konkurence se zvýšila. Díky dvaceti bodům máme většé klid na práci. Nejsme pod tlakem jako před dvěma týdny, kdy nám to výsledkově nešlo. Kluci se uklidni gólem v devadesáté minutě proti Slovácku B," uvedl Rojka.

Oba týmy společně s fanoušky na dálku vyjádřily podporu Michaelu Maršálkovi, kterému na transparentu poslali jasný vzkaz: „Maršál, drž se!!! # 76"

Stejně se nesly i zbývající víkendové duely ČSK Uherský Brod.

„Až se Míša vzbudí tak chceme, aby viděl, kolik lidí na něj myslí, podporuje ho. Všichni mu na dálku dodáváme sílu, modlíme se za něj. Ve čtvrtek byla za něj mše, přišla spousta lidí," těší Šebestu.

Teprve čtrnáctiletý brankář v neděli 8. října při utkání 8. kola krajské soutěže dorostu ve 44. minutě zničehonic zkolaboval. Těsně před přestávkou se skácel k zemi bez cizího zavinění. Mladého gólmana nejprve oživovali přímo na hrací ploše, aby jej následně vrtulník záchranky přepravil do brněnské fakultní nemocnice. Utkání bylo po dohodě obou týmů předčasně ukončeno. Podle informací Deníku je jeho stav nadále vážný.

„Nálada nejen v klubu, ale i v celém městě je touto událostí nesmírně ovlivněná. Každý, kdo má dítě, ví, co je to za hrůzu. Všichni věříme tomu, že to dopadne dobře. Když se spojí veškerá energie, nabere to správný směr a ten kluk prostě bude zdravý," dodal emotivně Šebesta.