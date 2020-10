Slovácký celek nerozhodil vlastní gól Šimoníka krátce před přestávkou ani dorážka Kirshnera v 89. minutě.

Náskok už Broďané nepustili.

„Po dvou porážkách s týmy z popředí tabulky a třech remízách s dalšími kvalitními soupeři jsme zvítězili, takže na týden můžeme být zase spokojení, ale jinak nemáme co slavit. Je před námi spousta těžkých zápasů,“ uvědomuje si kouč ČSK Martin Onda.

Zkušený trenér pořád nemá k dispozici marody Pochylého, Kopilce a Malenovského, jen na lavičce zůstal zraněný Mančík.

„Sestava je neustále omezená, pořád to lepíme. Na lavičce máme vždy jenom dva zdravé hráče, takže při střídání neřešíme posty, ale spíš tak, abychom zacelili mezeru,“ přiznává.

I přesto slovácký celek náročnou šichtu zvládl. Pomohl mu k tomu výtečný začátek. Skóre otevřel hned v 5. minutě Flasar. Vzápětí sudí Slováček nařídil proti hostům pokutový kop. Míč si na bílý puntík postavil kapitán Vrága, který střelou doprostřed branky přidal druhý gól.

Famózní pětiminutovku završil Josefík. Domácí středopolař dostal pěknou přihrávku za obranu a tvrdou střelou prostřelil gólmana Záleského.

„Začátek byl z naší strany velmi dobrý, rychle jsme šli do tříbrankového trháku. Na druhé straně soupeř měl pořád hodně času s výsledkem něco udělat,“ připomíná Onda.

Znojmo se po těžkých direktech složitě zvedalo. Snížit mohl střídající Štrombach, který po Fládrově přihrávce orazítkoval spojnici břevna a tyče.

Hosté udeřili až v závěru první půle. Centr Fládra si do vlastní branky nešťastně srazil Šimoník a bylo to 3:1.

„Bylo vidět, že Znojmo nemá co ztratit. Hosté změnili rozestavení a hráli na velké riziko. Svojí hrou nám dělali velké problémy. My jsme pod dojmem vedení hráli až příliš profesorsky a už ve zbytku první půle to z naší strany nebylo ono,“ přiznává Onda.

Jihomoravané vycítili šanci a po přestávce protivníka zmáčkli. Broďané se ve druhé půli zaměřili na poctivou defenzivu. Dobře bránili a podnikali rychlé výpady nebo hrozili po standardních situacích. Rozhodnout mohl Gettler, který po centru Lorence v tutové šanci neprostřelil Záleského. Dorážku zase odvrátil jeden z hostujících hráčů.

Znojemští fotbalisté se dál snažili a tlačili do zakončení. Štrombach ale v dorážce neuspěl a pak střílel vedle. Na druhé straně hlavičkoval nepřesně nepokrytý Váňa.

„Po přestávce jsme chtěli hrát jinak. Hráče jsme posunuli a měli tam nějaké nebezpečné protiútoky. Bohužel se nám nepodařilo zvýšit na 4:1 a v závěru dostali gól na 3:2, takže to byly velké nervy,“ přiznává Onda.

Bojovný zápas vygradoval až v závěru. Hosté v 89. minutě snížili, když po centru Stefana a zaváhání brankáře Jíchy uklidil balon do sítě Kirschner.

Znojmo mohlo v nastaveném čase i srovnat. Krakovčík po Oklešťkově střele napálil míč do branky, odkud jej vyhlavičkoval jeden z domácích obránců.

„Soupeř to sympaticky nezabalil a rval se až do konce. Hosté se snažili, na konci nás zatlačili, my jsme to ale zvládli a výhru ukopali,“ oddechl si Onda.

Broďané se závěrečnému náporu soupeře ubránili a nakonec urvali všechny body. Za týden doma slovácký celek hostí Rosice.

MSFL, 9. kolo -

ČSK Uherský Brod – 1. SC Znojmo 3:2 (3:1)

Branky: 5. Flasar, 6. Vrága z penalty, 10. Josefík – 42. Šimoník vlastní, 89. Kirschner

Rozhodčí: Slováček – Žurovec, Kulička (Hulcký)

Žluté karty: Košák, Váňa, Janša, Jícha – Fládr, Okleštěk

Diváci: 49

Uherský Brod: Jícha – Flasar, Košák, Vrága, Nevařil – Šimoník (63. Šmatelka), Lorenc (86. Kúdela), R. David, Josefík (69. Janša), Gettler (78. Švrček) – Váňa (90.+2 Mančík). Trenér: Onda.

Znojmo: Záleský – Malár, Vocílka (46. Prokeš), Krakovčík, Moravec, Stefano, Fládr (66. Pohanka), Okleštěk, Zedníček (61. Garčic), Pacula (24. Štrombach), Kirschner. Trenér: Volf.