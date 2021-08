Trenér ČSK Martin Onda si posledního triumfu náležitě považoval. „Soupeř byl na tom fotbalově lépe, nám navíc středeční pohárové utkání sebralo spoustu sil. Účel ale splnil prostředky. I když jsme byli pod soustavným tlakem a pro lidi nebyl zápas až tolik zajímavý, zvládli jsme ho, což je hlavní,“ těší Ondu.

Mužstvo chválil za poctivý výkon i perfektní přístup. „Obrovská pochvala za to, jak jsme dokázali vzdorovat aspirantovi na postup do druhé ligy. Klobouk dolů před tím, jak kluci procházejí tímto složitým obdobím. Popasovali se s tím neuvěřitelně,“ smeká před svěřenci.

Broďané se v zápase s Hlučínem vydali ze všech sil. Znovu si sáhli na dno. Naopak hosté odjížděli na sever Moravy rozladění.

„Jsem z našeho výkonu strašně smutný. Nejsme ochotni na hřišti umřít,“ řekl utrápeným hlasem hlučínský trenér Lubomír Adler.

„Hráli jsme naivně. Máme sice devadesát procent míč na kopačkách, ale je to v prostorech, které nic neřeší. Nikdo z kluků není ochoten vzít zodpovědnost na sebe, jít jeden na jednoho,“ štvalo šéfa hlučínské lavičky. „Domácí bránili ve vápně v pěti lidech a čekali na naši chybu, která přišla,“ konstatoval Adler.

Pouze na lavičce zůstal kanonýr Radovan Lokša. „S Radovanem jsme o tom mluvili. Minulý týden kvůli zdravotním problémům netrénoval, navíc jsme chtěli hrát na jednoho útočníka. Bohužel Zajíčkovi utkání vůbec nevyšlo,“ zakončil zklamaný Adler.

Broďané byli na soupeře perfektně nachystaní, výsledku podřídili vše. „Soupeř byl opravdu výborný, s lepším jsme letos ještě nehráli. Má ambice, výborný kádr,“ oceňuje Onda.

„My jsme se však na utkání dobře připravili. Věděli jsme, co by u nás asi mohli hrát. Připravené jsme měli dvě varianty, rozestavení jsme přizpůsobili sestavu, abychom byli variabilní,“ vysvětluje.

Zkušený kouč měl protivníka důkladně nastudovaného. „Hlučín je vynikající při rychlém přechodu do útoku, ale hrát do plných mu nevoní, což ukázaly první dva výsledky. V Otrokovicích tom zvládli, doma s Vrchovinou si se zavřenou obranou neporadili. A přesně to samé jsme chtěli hrát my,“ pokračuje.

I když favorit měl od úvodu střetnutí herně navrch, do pořádného zakončení se mockrát nedostal. Co nezachytila zahuštěná domácí obrana, posbíral gólman Jícha. „Hlučín jsme nechali hrát, byli jsme pod soustavným tlakem, ale když začali rotovat a vytahovat se, byl zranitelný,“ uvedl Onda.

A právě toho Broďané využili. Nejprve nepozornost v hostující defenzivě potrestal Malenovský, pojistku přidal krátce po změně stran stoper Vrága.

Severomoravané se zbytek utkání spíše protrápili, výtečně bránící soupeř je totiž do vyložené šance nepustil. „To, co jsme si v kabině řekli, kluci z devadesát procent splnili. Taktický výkon jednoznačně vedl k úspěchu. Tři body jsou krásné, díky silnému soupeři mají pro nás velkou hodnotu,“ prohlásil Onda.

Jeho tým na startu sezony válí. Dohromady s pohárem bodoval ve všech dosavadních utkání, ke třem výhrám přidal jednu remízu,

Slušnou sérii se pokusí protáhnout za týden doma proti béčku Olomouce.

MSFL, 3. kolo -

ČSK Uherský Brod – FC Hlučín 2:0 (1:0)

Branky: 34. Malenovský, 51. Vrága

Rozhodčí: Kotala – Dudek, Ehrenberger (Prokop)

Žlutá karta: Košák (Uherský Brod)

Diváci: 260

Uherský Brod: Jícha – Flasar, Vrága, Pavlíček, Košák (81. Švrček), Nevařil – Gettler (59. Michalec), Venený, Malenovský (71. Lorenc), Jaroněk (59. Mančík) – Josefík (81. Šmatelka). Trenér: Onda.

Hlučín: Lapeš – Wolf, Plesník, Mládek, Kundrátek – Neumann (56. Lokša), Opatřil, Tomšů (46. Buchvaldek), Praus, Moučka (68. Dostál) – Zajíček (56. Hykel). Trenér: Adler.