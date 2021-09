Rozhodnout mohli Juroška s Poláškem, ale své tutovky zazdili. Slovácku B to však vadit nemuselo, domácí do další šance nepustili, z Vrchoviny vedou vydřené, ale zasloužené tři body.

Z očekávaného náporu Vrchoviny ale nic nebylo. Velmi dobře hrající hosté dobře kombinovali, drželi míč, dostávali se do šancí.

„Jsme spokojení s tím, jak jsme těžký venkovní zápas zvládli. Bojovného soupeře jsme do téměř žádné šance nepustili, sami jsme naopak mohli přidat další branky,“ uvedl asistent trenéra Slovácka B Zdeněk Botek.

Fotbalisté Slovácka B zvládli další těžkou venkovní bitvu, do tabulky urvali cenné tři body a v třetiligové tabulce se derou nahoru. V neděli uspěli svěřenci trenérů Němčického, Hlahůlka a Botka v Novém Městě na Moravě, kde zdolali domácí Vrchovinu 2:1. Obě branky hostů zaznamenal útočník Cicilia, za domácí ve druhé půli snižoval Duba.

